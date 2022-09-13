半導體帶頭衝 台股漲86點收14894點 季線差臨門一腳

市場預期美國 CPI 數據將觸頂回落，美股周一再度收紅，台股今 (13) 日由電子雙雄領軍電子權值股走揚，半導體族群帶頭衝，金融族群休兵，指數早盤一度大漲逾 130 點，不過，隨著午盤前獲利了結賣壓出籠，指數漲點收斂，14900 點得而復失，離季線僅差臨門一腳，終場上漲 86.98 點，收在 14894.41 點，成交值 1824.39 億元。

櫃買指數終場上漲 0.43 點，收在 195.25 點，成交值 618.7 億元。上市櫃成交值共 2443.09 億元。

觀察電子權值股表現，台積電表現為三雄中最強勢，一路處於盤上，與鴻海同步勁揚超過 1.3%，聯發科則在平盤附近震盪，小跌 0.16% 作收。半導體族群成資金焦點，日月光投控、矽力 - KY 漲幅超過 3%，聯電漲幅也有 1%，其他電子權值股包括華碩、和碩、南亞科、光寶科等同步收紅。

台積電概念股飄香，漢唐狂飆漲停，京鼎、宜特大漲 6%，致茂、閎康漲幅都超過 4%。

特斯拉第四季產量可望回升，電動車概念股聚光，貿聯 - KY、胡連、劍麟同步大漲超過半根停板，元太、帆宣、為昇科、凡甲強漲超過 4%。

生技族群盤中下殺賣壓湧現，軒郁打入跌停，長聖大跌 6%，高端疫苗、雙美跌幅也超過 4%；不過，族群個股漲跌互見，台生材、台微醫雙雙亮燈漲停，訊映、晶宇、健亞、寶利徠等個股漲幅都超過 3%。