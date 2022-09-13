半導體帶頭衝 台股漲86點收14894點 季線差臨門一腳

半導體帶頭衝 台股漲86點收14894點 季線差臨門一腳。(圖：AFP)
半導體帶頭衝 台股漲86點收14894點 季線差臨門一腳。(圖：AFP)

市場預期美國 CPI 數據將觸頂回落，美股周一再度收紅，台股今 (13) 日由電子雙雄領軍電子權值股走揚，半導體族群帶頭衝，金融族群休兵，指數早盤一度大漲逾 130 點，不過，隨著午盤前獲利了結賣壓出籠，指數漲點收斂，14900 點得而復失，離季線僅差臨門一腳，終場上漲 86.98 點，收在 14894.41 點，成交值 1824.39 億元。

櫃買指數終場上漲 0.43 點，收在 195.25 點，成交值 618.7 億元。上市櫃成交值共 2443.09 億元。

觀察電子權值股表現，台積電表現為三雄中最強勢，一路處於盤上，與鴻海同步勁揚超過 1.3%，聯發科則在平盤附近震盪，小跌 0.16% 作收。半導體族群成資金焦點，日月光投控、矽力 - KY 漲幅超過 3%，聯電漲幅也有 1%，其他電子權值股包括華碩、和碩、南亞科、光寶科等同步收紅。

台積電概念股飄香，漢唐狂飆漲停，京鼎、宜特大漲 6%，致茂、閎康漲幅都超過 4%。

特斯拉第四季產量可望回升，電動車概念股聚光，貿聯 - KY、胡連、劍麟同步大漲超過半根停板，元太、帆宣、為昇科、凡甲強漲超過 4%。

生技族群盤中下殺賣壓湧現，軒郁打入跌停，長聖大跌 6%，高端疫苗、雙美跌幅也超過 4%；不過，族群個股漲跌互見，台生材、台微醫雙雙亮燈漲停，訊映、晶宇、健亞、寶利徠等個股漲幅都超過 3%。

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