童子賢：產業應對高低起伏有信心 庫存1-2季內有很好調節

電子大廠和碩 (4938-TW) 董事長童子賢今 (13) 日出席經濟日報論壇，會後媒體詢問產業庫存議題時，他表示，對台灣產業應對高低起伏要有信心，且秋冬本來就是科技業新品發表、傳統旺季，認為產業庫存在未來 1-2 季就會有很好的調節。

童子賢說，上海封控、俄烏戰爭確實影響消費力道，但近期品牌大廠新產品發表後，整體消費力道看起來仍強勁。

童子賢進一步指出，雖然終端消費意願會受到戰爭、封控稍微調節，但社會對於新科技所帶來更有效率、更好品質、更方便運作的平台經濟依賴趨勢並未改變，他也再次以 2008-2010 年金融危機時為例，直言當年也正是智慧手機崛起的元年。

經濟由生產、消費兩方面組成，童子賢說，如果沒有生產能力、消費意願會造成經濟下滑，但不能忽視創新科技、新型產品帶來的平台經濟，延伸刺激出新的消費意願，將持續對社會扮演正面貢獻。

另一方面，近期中國多地再傳封控，對此，童子賢認為，科技業對調節封控都已有一套調節、應對方式，以和碩為例，縱使 4-6 月身陷封控衝擊，但今年累計營收仍優於去年同期，觀察和碩累計前 8 月營收達 8314.89 億元、年增 25.48%。

至於美國再傳對中國擴大限制半導體出口，童子賢說，現階段具體內容仍不清楚，但貿易戰每隔一陣子都會有小變化，他認為，這次應該是貿易戰的延伸，不會比一開始的影響嚴重。