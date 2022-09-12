韓媒：三星擬本周公布碳中和藍圖

《韓聯社》周一 (12 日) 報導，消息人士透露，南韓科技巨擘三星電子預計在本周宣布碳中和藍圖。三星跟上全球產業的零碳潮流，目標在 2050 年達成碳中和目標。

另有業界人士透露，三星還可能宣布加入 RE100。RE100 是由氣候組織 (The Climate Group) 和碳揭露計畫 (Carbon Disclosure Project，CDP) 倡議的全球再生能源計畫，全球已有超過 340 個企業會員，參加企業須公開承諾在 2020~2050 年間達成 100% 再生能源的使用目標，並且逐年提報用電數據。

目前在南韓四大財團當中，只剩下三星還未公布碳中和藍圖，現代、SK、LG 三家集團則都已經公開。

三星電子副會長韓鐘熙日前在德國柏林消費電子展 (IFA) 上指出，該公司將宣布「可付諸實現、明確達成之目標」，暗示三星即將公開永續發展計劃。

根據消息人士說法，三星預計將概述如何減少生產中所產生的溫室氣體直接排放、即「範疇 1」(Scope 1)，及如何減少電力、空調等所產生的溫室氣體間接排放、即「範疇 2」(Scope 2)。

三星已經在美國、歐洲、中國等幾個主要國外生產據點，達成 100% 可再生能源的使用，不過該公司對加入 RE100 抱持謹慎態度，理由是他們在南韓國內業務的可再生能源使用率偏低。

據三星說法，該公司預估在拉丁美洲和西南亞的業務，很快也將達成 100% 可再生能源的使用；另外在巴西和墨西哥，可再生能源的使用率也分別達到 94% 和 71%。