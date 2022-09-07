三星看壞半導體業前景 估晶片銷量大幅下滑局面將持續至明年

華爾街日報周三（7 日）報導，三星（Samsung Electronics）預估晶片銷售的急遽下滑將續至明年，這是唱衰半導體產業的最新跡象，由於個人電腦、智慧手機與數據伺服器銷售急遽下滑拖累半導體產業。

負責三星半導體業務的設備解決方案部門負責慶桂顯（Kyung Kye-hyun）在周三的記者會上表示：「今年下半年看起來很糟，到目前為止，似乎並沒有顯示出明年會有明顯改善的跡象。」

慶桂顯說，今年早些時候，業內高層普遍認為 2022 年下半年將比上半年更強勁，然而到了春末，需求水準明顯「發生巨大變化」，反而大幅下降。

根據世界半導體貿易統計組織（World Semiconductor Trade Statistics, WSTS）最近的預測，今年全球晶片銷售額預計將成長 13.9% 至 6,330 億美元，較先前預估的 16.3% 增幅有所回落。

另外，WSTS 目前預料，明年晶片銷量將僅增 4.6%，比先前預估的 5.1% 增幅低 0.5 個百分點。數據透露出明年半導體業前景不樂觀。

儘管成長放緩，慶桂顯仍表示三星將繼續擴大投資與研發支出，並暗示三星可以利用經濟低迷來搶攻更多市場占比，就像先前的產業衰退期的策略那般。不過對此，慶桂顯並未進一步詳細說明。

三星除在南韓有工廠外，美中兩國也有設廠，其中該公司去年宣布計劃在比鄰奧斯丁的德州泰勒市建造一座價值 170 億美元的晶片廠。三星在中國的工廠有兩家，皆位在西安，儘管該公司已預料到美國的出口限制在把設備引入中國工廠方面將面臨阻礙，但慶桂顯仍稱中國是一個不容忽視的市場，需求占全球科技產品需求的約 40%。

慶桂顯說：「我們並不在美中衝突中選邊站，而是努力替各方找到一個雙贏的解決方案，這是正確的前進方向。」

值得注意的是，慶桂顯罕見公開承認，在晶片普遍短缺時期，三星的晶片代工業務在確保位客戶供應方面的努力中出現失誤。他說，結果就是三星「在矽谷沒有那麼好的聲譽」。

慶桂顯說：「在晶片代工業務中，除贏得客戶外，長期的戰略夥伴關係也很重要，但我們在這方面做得不夠好」。他誓言在這方面做出改善。

此外，慶桂顯還稱，未來三星半導體部門將根據市場變化在海外進行必要的投資，不過尚未有明確的具體計畫。