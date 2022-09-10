警訊！巴菲特、Naspers和軟銀都在拋售中國科技股

面對中國日益嚴格的監管環境、清零封控，以及經濟挑戰，巴菲特、Naspers 和軟銀正不斷拋售並套現中國科技股。

對於早期就進場投資的支持者來說，比亞迪 (01211-HK)、阿里巴巴 (09988-HK) 和騰訊 (00700-HK) 是有史以來最賺錢的中國股票投資，但這些大牌投資人正在撤出資金。

巴菲特掌控的波克夏公司 (BRK.B-US) 在 2008 年向比亞迪投入 2.32 億美元買下比亞迪 2.25 億股股票，14 年來從未減少持有，今年 6 月波克夏持有股票的價值已高達近 100 億美元。

然而，波克夏在今年 8 月 24 日和 9 月 1 日相繼減持，以約 6 億美元的價格出售約 8% 的比亞迪持股，獲得約 35 倍的投資報酬率。

南非媒體集團 Naspers 是透過荷蘭子公司 Prosus 在 2001 年以 3200 萬美元收購騰訊 45.6% 的股份，然而，持有騰訊股票多年後，Prosus 在 6 月宣布將減持，稱騰訊並不符合其總體戰略，其當前騰訊股票價值 76 億美元已出現在香港的清算和結算系統中。

長期以來，孫正義重押阿里巴巴被認為是有史以來最好的風險投資之一 (圖片：AFP)

孫正義領軍的軟銀集團 2000 年向阿里巴巴投資 2000 萬美元，長期以來，孫正義重押阿里巴巴被認為是其有史以來最好的風險投資之一，截至 2020 年 10 月，該股價值一度超過 2000 億美元，但目前股價已暴跌 70%。

直到最近，軟銀仍持有阿里巴巴 24% 的股份，一位軟銀高正在將其阿里巴巴股份削減至 15% 左右，預計將套現 340 億美元。除了出售軟銀減少了對中國的依賴，孫正義表示，由於監管不確定性，他將削減在中國的新投資。

華爾街分析師多認為，巴菲特、Naspers 和軟銀拋售中概科技股之舉，凸顯他們都希望在中國股票可能消失之前，兌現他們的一些巨額收益。阿里巴巴、比亞迪和騰訊的股價今年都大幅下挫，而近年中國科技公司前景也變得黯淡。

日益嚴格的監管環境、清零封控，以及經濟挑戰，中國科技公司前景近年來變得黯淡 (圖片：AFP)

新加坡 DZT Research 分析師：「騰訊、阿里巴巴等中國科技巨頭的增長模式存在一個很大的疑問，中國政府的打壓帶來很大不確定性。」

Rayliant Global Advisors 投資長 Jason Hsu 研判：「中共二十大前，投資機構出現大量的去風險措施，雖然有些人押注中國將恢復積極的推動經濟成長模式，但許多人也押注於結構性轉變，轉向中國國有企業為主導的經濟政策。」

亞特蘭蒂斯投資董事長兼投資長 Yang Liu 表示：「這是投資機構開始從市場上套現的普遍趨勢，也許未來還會看到更多類似的狀況。」

Liu 稱：「巴菲特拋售比亞迪可能是市場即將大幅調整的警訊，有太多的不確定性，也許即將到來的美國經濟衰退以中國消費疲軟，會在更大程度上降低投資者的信心。」