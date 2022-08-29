近年來國人掀起存股風潮，高息股特別受到青睞，然而，挑選現在殖利率高的股票未必是最好的存股法！長期來看，存股不能只有看配息率高低，最好優選股利率具有高度成長、配息穩定的公司。在複利效果威力之下，選擇股利年化成長率兩位數以上的股票，總報酬可望比大盤，提高一倍以上。

美股可望落底 長期買點浮現

為了抑制高通膨，各國央行紛紛展開升息，且力道越來越強。以美國為例，今年 3 月開始升息，至今已經升息 4 次，幅度從 1 碼、2 碼，調到 3 碼，所以今年以來，美股大幅修正，那斯達克及標普 500 指數跌入熊市。

目前，通膨是否觸頂正備受市場高度關注，因為它關乎著央行是否持續採取激進升息手段。不過，美國 7 月消費者物價指數 (CPI) 似乎顯露曙光，7 月 CPI 年增率 8.5％，低於 6 月的 9.1％，顯示美國通膨有降溫跡象，可望放緩聯準會 (Fed) 升息的步伐。市場預期，今年底通膨率可望降至 5%，明 (2023) 年則是可能降到 3%，通膨現象將逐漸恢復正常水準。

隨著通膨擔憂及升息議題開始鈍化，股市終將回歸基本面，包括國家經濟成長、企業獲利、營運成長等等，將是未來投資觀察重點。尤其股市自年初以來，已經大幅回檔修正，目前本益比可說是相當甜美。以美股來說，那斯達克、標普 500 指數的本益比，均已回落至 10 年平均值，股價評價趨於合理，美股長期投資價值已然浮現。

再者，就企業獲利而言，近 20 多年來，美股獲利長期持續創高，即使今 (2022) 年第二季投資市場處於高通膨及俄烏戰爭之陰霾，如此逆風之下，美國科技股獲利表現依然亮眼，那斯達克指數每股盈餘 (EPS) 大幅上升。

由於目前股市處於相對低檔，投資人不妨可以趁回檔之際，開始逢低布局，進場風險較低。若擔憂股市仍有下檔風險者，建議優選具有股利成長題材的價值股，有企業獲利支撐，可以享有高品質的穩定配息，不失為現階段布局的好選擇。

高股息並非就是最好！

現階段若想要趁股市低檔之際，開始慢慢存股，該怎麼做呢？買股票型基金是不錯的方式，不用自己費時費力做功課，又能隨時因應市場變化調整投資組合。那麼是否只要挑選高股息基金就好了？並非全然如此，建議仍須掌握兩大原則：打破高配息迷思、基金歷史夠悠久。

目前市場中，「M&G 北美股息基金」符合了上述兩大要件，首先就配息率來看，股票殖利率高，並非意味著長期報酬率就會越好，還要看該公司股利率成長性及穩定度。

舉例來看，倘若 A 公司每年固定配息 4%，B 公司則是一開始僅配息 2.5%，但股利每年都有 15% 年化成長率，長期下來，哪個報酬較優呢？乍看之下，A 公司殖利率高於 B 公司，似乎較具吸引力，但拉長 5~10 年來看，B 公司將迎頭趕上，股利率甚至比 A 公司高出 1 倍以上。

因此，有別於多數高股息基金僅著重配息率高低的選股策略，「M&G 北美股息基金」以「股利成長策略」為投資哲學，並非是挑選現在股利率最高的企業，而是追求未來股息具高度成長的企業，以高投資回報 (ROIC)、關注再投資機會、長期成長潛能、對股息承諾、ESG 與可持續發展等原則挑選出可投資的股票，建立投資組合。

此策略奏效，讓該檔基金繳出了不錯的績效，1 年、3 年、5 年累積報酬率分別為 12.33%、45.28%、94.65%，報酬率甚至優於大盤。過去 25 年來，「股利成長策略」總報酬率高達 2870%，年化報酬率 14.4%，遠勝標普 500 指數總報酬率 (1011%) 及年化報酬(10%)。

決勝關鍵原因就在於股利成長率，就殖利率來看，「M&G 北美股息基金」與標普 500 指數不相上下，分別為 1.58%、1.3%，但是股利成長率卻是相差甚多，前者高達 7.8%，後者僅為 4.5%，因而拉開了兩者的報酬率表現，體現了股息成長的複利效果威力。

即使是停止升息，亦或處於熊市之際，「股利成長策略」表現依然可以打敗大盤，具有跟漲抗跌特性。舉例來說，不管是網通泡沫、次貸風暴、科技股衰退、高通膨衝擊的熊市期間，「股利成長策略」報酬率多能高過標普 500 指數。

或許有人會問，每年持雙位數股利成長率的公司多嗎？確實不在少數！以美國來說，過去 25 年來，股利至少連續 10 年成長的公司有 347 家，其中，複合成長率大於 10% 的企業高達 158 家，顯示市場中擁有雙位數股利成長率的公司，比比皆是。因此，該檔基金每年從中挑選出 10% 以上股息成長率的企業，並非難事。

「M&G 北美股息基金」有 3 項股利來源，包括高品質穩定配息的公司、具資產擔保的景氣循環公司及快速成長的公司，可以應對不同市場環境。景氣不佳之際，可以增持具有高成長、穩定配息特質的高品質股利類股，例如無關景氣好壞的民生必需消費品；又如後疫情時代來臨，產業相繼復甦，可以加碼景氣循環及快速成長類股，例如貨運需求大增的鐵路公司，亦或是受惠線上支付需求大爆發的信用卡公司。

退休族也愛買 M&G 北美股息基金

二是優選歷史悠久的股息基金：股息配發或多或少與景氣循環有關，因此，選擇股息基金之時，這檔基金最好能夠歷經景氣多空循環，才能看出其投資策略及選股邏輯是否經得起考驗。

以「M&G 北美股息基金」為例，脫歐後，基金雖然分拆為原始版 (倫敦註冊 / 1972 成立) 及國際版(盧森堡註冊 / 2018 年成立)，但兩檔基金策略及操盤團隊都是一樣的，只是將資金分散為二而已。因此，目前國人可以投資的國際版「M&G 北美股息基金」投資策略其實已存在長達 50 年之久，歷經數次的景氣多空循環及金融危機事件之考驗。而且中長期績效佳，深受退休族的青睞，就連私校退撫儲金自主投資平台也將該檔基金納入投資組合選項。

事實上，不僅該檔基金，M&G 集團旗下商品向來受到法人機構及一般投資人的喜愛，因為該集團擁有 170 多年的保險服務及百年的資產管理經驗，彙集多元化的資產管理能力和保險專業知識，為不同類型客戶提供廣泛的解決方案，總資產管理規模超過 5,000 億美元。

也因 M&G 集團具有悠久的保險背景，格外重視風險控管，扣除年金後，其所管理的 4,090 億美元資產中，6 成均布局於固定收益商品，更是繳出了不錯的績效。今年以來，高達 7 成的基金績效優於同類型基金。

M&G 集團是百貨公司也是精品店，所發行的基金相當多元化，每個資產管理策略都有旗艦型基金，旗下逾 30 檔基金，8 檔規模超過 10 億美元以上。諸如不動產、基礎建設、入息、收益優化等基金，均是國人耳熟能詳，也是詢問度很高的基金。

展望未來，選擇存股標的之時，投資人應該打破高股息迷思，選擇具有股利成長潛力的類股，才能因應目前高通膨及利率上升環境，並且同步跟著市場成長、領股息之餘，還可獲得賺取資本利得的機會，提升總報酬。