鮑爾釋出利率新指引 華爾街：徹底打消Fed 2023年轉鴿可能性

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾周五 (26 日) 對懷疑他對抗通膨決心的人發出最新警告：高利率將持續一段時間。華爾街分析師認為，這番話澆熄了 Fed 明年政策轉向的可能性，多次批評 Fed 政策的美國前財長桑默斯 (Larry Summers) 則給予少見的肯定。

鮑爾在傑克森霍爾 (Jackson Hole) 全球央行年會演說時表示，將持續升息，且利率將保持在高檔一段時間，可被視為最新釋出的利率指引。他說：「恢復物價穩定可能需要保持限制性政策立場一段時間。歷史紀錄對過早放寬政策已有強烈的警告。」

德意志銀行全球經濟研究部門主管 Peter Hooper 說：「高利率持續更久 (higher for longer)，將是新的口號。」

Piper Sandler&Co 全球政策研究主管 Roberto Perli 也說：「鮑爾說的『一段時間』，就是新的前瞻指引。」

儘管觀察家已預料到鮑爾將發表鷹派談話，金融市場仍遭到猛烈拋售，美股三大指數收盤至少跌 3%，道瓊工業指數重挫逾 1000 點，黃金下跌，美元急速拉升。

惠譽信評公司首席經濟學家 Brain Coulton 表示，市場接受到一個訊息，即鮑爾顯然打消了貨幣政策將在 2023 年某個時候轉向的預期，這代表利率將升到中性水準以上，未來幾次會議將繼續大幅升息，而且 2023 年一整年可能都會保持在高點。

桑默斯罕見肯定 Fed，並認為鮑爾坦承抗通膨付出經濟代價是很不容易的事。(圖: AFP)

哈佛大學教授桑默斯對鮑爾這次演說給予少見的肯定，認為鮑爾「做了他需要做的事」，現在 Fed「壓倒性的首要任務」，將是如何把通膨率從 40 年高點拉回。

鮑爾對抗通膨的代價坦承不諱，在桑默斯看來值得肯定，為了確保長期繁榮而讓就業和工資受到短期衝擊，是可以接受的作法。

華盛頓政策研究公司 LH Meyer 的經濟學家 Derek Tang 表示，鮑爾這次完全沒提到「經濟軟著陸」，他在政策緊縮方面的承諾，將讓 Fed 未來的升息更具公信力，因為限制性政策只有在持續升息且承諾保持在高檔一段時間，才可能實現。

LPL 金融公司首席經濟學家 Jefferey Roach 說，鮑爾在短短 1300 字的演說中，九度提到「物價穩定」，並強調就業市場仍強勁。換句話說，鮑爾明白宣示：從現在開始，對抗通膨比支撐經濟成長更重要。