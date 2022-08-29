國際機構示警，全球經濟步入新時期，面臨數十年來最嚴峻挑戰，且央行官員發現抑制通膨的難度更高。

倫敦金融時報報導，國際貨幣基金（IMF）第一副總裁 Gita Gopinath 說：「至少在未來五年內，貨幣政策制定將比新冠肺炎疫情爆發前的 20 年，更具挑戰性。」

她說：「我們所處的環境，供應衝擊將比我們所習慣的更加不穩定，這將提高貨幣政策權衡取捨的成本。」

疫情爆發以來，封鎖令導致供應鏈中斷，空前財政和貨幣措施支撐消費者需求，最終物價加速攀升。烏克蘭戰爭影響一系列大宗商品，並導致更多供應受限，物價進一步上揚。

這些發展迫使各國央行積極緊縮貨幣政策，以避免通膨根深蒂固。然而，央行官員解決供應相關問題的能力有限，許多人擔心將被迫承受更多經濟痛苦，以恢復物價平穩。

對此，世界銀行總裁馬爾帕斯（David Malpass）警告，中央銀行的工具，尤其是已開發國家的工具，難以解決與供應有關的通膨壓力，而這股壓力是近期通膨惡化的主因。

馬爾帕斯說，隨著全球金融環境收緊，開發中國家也顯得特別脆弱。他表示，部分原因是利率上升，而他們背負大筆未償債務，這增加他們的償債成本，也導致他們更難取得新融資。

根據歐洲央行（ECB）官員 Isabel Schnabel 的說法，未來幾年可能是「大波動」（Great Volatility）時期，這與過去 20 的「大平穩」（Great Moderation）時期形成鮮明對比。

許多官員開始相信，抑制物價壓力的結構性力量——主要是全球化與充沛勞動力供應——已經逆轉。

國際清算銀行（BIS）總裁 Agustin Carstens 也說：「全球經濟似乎正處於歷史性變化的關口，許多抑制通膨的總供給順風，似乎將變成逆風。如果是這樣，最近加重的通膨壓力，可能會持續更久。」