〈美股早盤〉美8月商業活動數據不佳 主要指數漲跌不一

美國 8 月商業活動數據表現不佳,市場仍靜待本周的聯準會(Fed)主席鮑爾在傑克森霍爾(Jackson Hole)年會上談話,美股主要指數周二(23 日)漲跌不一。

截稿前,道瓊工業指數下跌近 0.2%,那斯達克綜合指數漲近 0.3%,標普 500 指數漲近 0.1%,費城半導體指數漲逾 1%。

最新出爐數據顯示,美國 8 月 Markit 製造業、服務業、綜合採購經理人指數(PMI)續刷兩年多新低,其中服務業、綜合 PMI 連續第二個月陷入收縮區間,經濟惡化顯著。

美國 8 月 Markit 服務業 PMI 初值報 44.1,低於預期值 49.8,創 27 個月新低,前值 47.3;美國 8 月 Markit 製造業 PMI 初值報 51.3,低於預期的 51.8,創 25 個月新低,前值 52.2;美國 8 月 Markit 綜合 PMI 初值報 45,創 27 個月新低,前值 47.7。

美股昨出現兩個月來最大跌幅後,標普 500 指數與那斯達克 100 指數期貨出現波動。美國 10 年公債殖利率保持在 3% 以上,美元指數也徘徊在五周以來高點,投資人還在權衡通膨與俄烏戰爭正在全球經濟拖入衰退的新證據。

交易員正在替聯準會(Fed)主席鮑爾在傑克森霍爾全球央行年會可能發表的鷹派言論做準備,此前 Fed 官員近期的言論讓許多人投資人相信,Fed 將繼續激進收緊貨幣政策,即便經濟成長放緩。不過一些分析師認為,鮑爾可能會以一種更微妙的方式讓市場交易員猝不及防,引發新一輪的緩解性反彈。

市場起初因押注 Fed 明年將改變升息路徑而反彈,但金融機構 ING 表示,市場目前預估鮑爾周五在傑克森霍爾的演講可能表明 Fed 仍保持鷹派立場。

Fed 目前如走在鋼索上,在試圖控制物價壓力的同時還要避免經濟衰退,而其量化緊鎖政策將於下個月啟動,替股市帶來另一個潛在阻力。

歐洲方面,歐元區綜合 PMI 連續兩個月處於榮枯線下方,經濟景氣程度繼續下滑,衰退恐懼加劇,歐洲央行(ECB)未來的升息路徑將更加艱難。

IHS Markit 周二公布的數據顯示,歐元區 8 月綜合 PMI 初值報 49.2,略高於市場預期的 49,低於前值的 49.9,創 18 個月新低。

能源方面,由於沙烏地阿拉伯能源部長阿布都阿濟茲表示,原油期貨市場「極度」動盪,且缺乏流動性,已導致油價脫離基本面,可能迫使石油輸出國組織與夥伴國(OPEC+)採取減產行動,帶動國際油價周二盤中止跌回升,彈升逾 1%。

截稿前,布蘭特 10 月原油期貨上漲 1.45%,至每桶 97.88 美元;西德州 10 月原油期貨上漲 1.86%,至每桶 92.04 美元。

截至台北時間周二(23 日)21 時許:

標普 500 指數線圖 (圖:鉅亨網)

焦點個股:

蔚來汽車 (NIO-US) 早盤下跌 4.67% 至 18.07 美元

蔚來汽車準備在年底進入數個新市場,華爾街投行德銀看好蔚來汽車在長期成長的布局,重申「買入」(Buy)股票評等與每股 45 美元的目標價。蔚來汽車周二盤前跌 0.9%,每股暫報 18.78 美元。

值得注意的是,德銀分析師在報告中寫道,蔚來汽車創始人李斌近其造訪未來在美國的總部,並且派人在舊金山市中心物色未來汽車在美國的首間門市選址,此舉透露出蔚來汽車進軍美國市場的意願相當強烈。蔚來汽車先前曾表示,將於 2025 年進入美國市場。

華納兄弟探索公司 (WBD-US) 早盤上漲 1.10%,至每股 12.85 美元

華納兄弟探索公司(Warner Bros. Discovery)旗下影音串流服務業務 HBO 影集《冰與火之歌:權力遊戲》(Game of Thrones)在 2019 年 5 月完結後,觀眾的討論熱度依然不滅,衍生劇《龍族前傳》(House of the Dragon)昨(22 日)在 CATCHPLAY + 影音平台的 HBO GO 專區上架,湧入大批劇迷登入平台,一度造成 HBO Max 當機,在美國地區共計有 998.6 萬名觀眾收看,刷新歷史紀錄。

Palo Alto Networks(PANW-US) 早盤上漲 10.70%,至每股 562.39 美元

網路資安公司 Palo Alto Networks 受惠網路安全軟體需求暢旺,上季財報表現出色,營收年增 27% 至 16 億美元、本業每股盈餘為 2.39 美元,雙雙優於先前預估。此外該公司高層表示,由於未來宏觀經濟環境的不確定估值審慎,並宣布股票將一拆三,拆分後的股票於 9 月 14 日開始交易。

今日關鍵經濟數據:

美國 7 月營建許可月率修正值報 - 0.6%,前值 - 1.3%

美國 7 月營建許可年化總數修正值報 168.5 萬戶,前值 167.4 萬戶

美國 8 月 Markit 綜合 PMI 初值報 45.0,預期 49.0,前值 47.7

美國 8Markit 製造業 PMI 初值報 51.3,預期 52.0,前值 52.2

美國 8Markit 服務業 PMI 初值報 44.1,預期 49.2,前值 47.3

美國 7 月新屋銷售月增率前值 - 8.1%

美國 7 月新屋銷售年化總數預期 57.5 萬戶,前值 59 萬戶

美國 8 月里奇蒙 Fed 製造業指數預期 - 6,前值 0

歐元區 8 月消費者信心指數初值預期 - 28,前值 - 27

華爾街分析:

Interactive Investor 市場主管 Richard Hunter 表示,目前全球市場情緒既容易受到驚嚇又不穩定,短期幾乎沒有理由感到樂觀,經濟的一線希望尚未形成可持續的基礎。

Amundi Institute 負責人 Monica Defend 表示,Fed 官員在去年的傑克森霍爾年會上表示,預估通膨只是暫時現象,這讓投資人感到困惑,但物價上漲幅度卻越來越高、持續時間越來越久、影響範圍越來越廣。

Defend 稱,儘管企業獲利顯示出一些彈性,但利潤率將在今年晚些時候面臨壓力。Defend 預估,歐元兌美元在 12 月前將進一步跌至 0.96,因為歐洲經濟前景較差,美國與歐元區在兩條不同的軌道上。

Julius Baer 股票策略主管 Mathieu Racheter 表示,股市近期前景仍充滿挑戰,量化緊縮對金融市場的影響尚未顯現,而獲利下調周期才剛剛開始。