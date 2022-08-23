〈美股早盤〉美8月商業活動數據不佳 主要指數漲跌不一

美國 8 月商業活動數據表現不佳，市場仍靜待本周的聯準會（Fed）主席鮑爾在傑克森霍爾（Jackson Hole）年會上談話，美股主要指數周二（23 日）漲跌不一。

截稿前，道瓊工業指數下跌近 0.2%，那斯達克綜合指數漲近 0.3%，標普 500 指數漲近 0.1%，費城半導體指數漲逾 1%。

最新出爐數據顯示，美國 8 月 Markit 製造業、服務業、綜合採購經理人指數（PMI）續刷兩年多新低，其中服務業、綜合 PMI 連續第二個月陷入收縮區間，經濟惡化顯著。

美國 8 月 Markit 服務業 PMI 初值報 44.1，低於預期值 49.8，創 27 個月新低，前值 47.3；美國 8 月 Markit 製造業 PMI 初值報 51.3，低於預期的 51.8，創 25 個月新低，前值 52.2；美國 8 月 Markit 綜合 PMI 初值報 45，創 27 個月新低，前值 47.7。

美股昨出現兩個月來最大跌幅後，標普 500 指數與那斯達克 100 指數期貨出現波動。美國 10 年公債殖利率保持在 3% 以上，美元指數也徘徊在五周以來高點，投資人還在權衡通膨與俄烏戰爭正在全球經濟拖入衰退的新證據。

交易員正在替聯準會（Fed）主席鮑爾在傑克森霍爾全球央行年會可能發表的鷹派言論做準備，此前 Fed 官員近期的言論讓許多人投資人相信，Fed 將繼續激進收緊貨幣政策，即便經濟成長放緩。不過一些分析師認為，鮑爾可能會以一種更微妙的方式讓市場交易員猝不及防，引發新一輪的緩解性反彈。

市場起初因押注 Fed 明年將改變升息路徑而反彈，但金融機構 ING 表示，市場目前預估鮑爾周五在傑克森霍爾的演講可能表明 Fed 仍保持鷹派立場。

Fed 目前如走在鋼索上，在試圖控制物價壓力的同時還要避免經濟衰退，而其量化緊鎖政策將於下個月啟動，替股市帶來另一個潛在阻力。

歐洲方面，歐元區綜合 PMI 連續兩個月處於榮枯線下方，經濟景氣程度繼續下滑，衰退恐懼加劇，歐洲央行（ECB）未來的升息路徑將更加艱難。

IHS Markit 周二公布的數據顯示，歐元區 8 月綜合 PMI 初值報 49.2，略高於市場預期的 49，低於前值的 49.9，創 18 個月新低。

能源方面，由於沙烏地阿拉伯能源部長阿布都阿濟茲表示，原油期貨市場「極度」動盪，且缺乏流動性，已導致油價脫離基本面，可能迫使石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）採取減產行動，帶動國際油價周二盤中止跌回升，彈升逾 1%。

截稿前，布蘭特 10 月原油期貨上漲 1.45%，至每桶 97.88 美元；西德州 10 月原油期貨上漲 1.86%，至每桶 92.04 美元。

截至台北時間周二（23 日）21 時許：

標普 500 指數線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

蔚來汽車 (NIO-US) 早盤下跌 4.67% 至 18.07 美元

蔚來汽車準備在年底進入數個新市場，華爾街投行德銀看好蔚來汽車在長期成長的布局，重申「買入」（Buy）股票評等與每股 45 美元的目標價。蔚來汽車周二盤前跌 0.9%，每股暫報 18.78 美元。

值得注意的是，德銀分析師在報告中寫道，蔚來汽車創始人李斌近其造訪未來在美國的總部，並且派人在舊金山市中心物色未來汽車在美國的首間門市選址，此舉透露出蔚來汽車進軍美國市場的意願相當強烈。蔚來汽車先前曾表示，將於 2025 年進入美國市場。

華納兄弟探索公司 (WBD-US) 早盤上漲 1.10%，至每股 12.85 美元

華納兄弟探索公司（Warner Bros. Discovery）旗下影音串流服務業務 HBO 影集《冰與火之歌：權力遊戲》（Game of Thrones）在 2019 年 5 月完結後，觀眾的討論熱度依然不滅，衍生劇《龍族前傳》（House of the Dragon）昨（22 日）在 CATCHPLAY + 影音平台的 HBO GO 專區上架，湧入大批劇迷登入平台，一度造成 HBO Max 當機，在美國地區共計有 998.6 萬名觀眾收看，刷新歷史紀錄。

Palo Alto Networks(PANW-US) 早盤上漲 10.70%，至每股 562.39 美元

網路資安公司 Palo Alto Networks 受惠網路安全軟體需求暢旺，上季財報表現出色，營收年增 27% 至 16 億美元、本業每股盈餘為 2.39 美元，雙雙優於先前預估。此外該公司高層表示，由於未來宏觀經濟環境的不確定估值審慎，並宣布股票將一拆三，拆分後的股票於 9 月 14 日開始交易。

今日關鍵經濟數據：

美國 7 月營建許可月率修正值報 - 0.6%，前值 - 1.3%

美國 7 月營建許可年化總數修正值報 168.5 萬戶，前值 167.4 萬戶

美國 8 月 Markit 綜合 PMI 初值報 45.0，預期 49.0，前值 47.7

美國 8Markit 製造業 PMI 初值報 51.3，預期 52.0，前值 52.2

美國 8Markit 服務業 PMI 初值報 44.1，預期 49.2，前值 47.3

美國 7 月新屋銷售月增率前值 - 8.1%

美國 7 月新屋銷售年化總數預期 57.5 萬戶，前值 59 萬戶

美國 8 月里奇蒙 Fed 製造業指數預期 - 6，前值 0

歐元區 8 月消費者信心指數初值預期 - 28，前值 - 27

華爾街分析：

Interactive Investor 市場主管 Richard Hunter 表示，目前全球市場情緒既容易受到驚嚇又不穩定，短期幾乎沒有理由感到樂觀，經濟的一線希望尚未形成可持續的基礎。

Amundi Institute 負責人 Monica Defend 表示，Fed 官員在去年的傑克森霍爾年會上表示，預估通膨只是暫時現象，這讓投資人感到困惑，但物價上漲幅度卻越來越高、持續時間越來越久、影響範圍越來越廣。

Defend 稱，儘管企業獲利顯示出一些彈性，但利潤率將在今年晚些時候面臨壓力。Defend 預估，歐元兌美元在 12 月前將進一步跌至 0.96，因為歐洲經濟前景較差，美國與歐元區在兩條不同的軌道上。

Julius Baer 股票策略主管 Mathieu Racheter 表示，股市近期前景仍充滿挑戰，量化緊縮對金融市場的影響尚未顯現，而獲利下調周期才剛剛開始。