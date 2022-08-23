〈財報〉多項不利因素干擾 小鵬汽車Q2虧損超預期

中國電動車製造商小鵬汽車周二（23 日）公布 2022 年第二季財報，受到匯率波動、上海封城及供應鏈混亂不利因素干擾，虧損進一步擴大遠超分析師預期，另外第三季預估電動車交付量也不及市場預期，小鵬汽車美股盤前股價受影響挫跌近 5%。

截稿前，小鵬汽車 (XPEV-US) 盤前下跌 4.90%，每股暫報 19.97 美元，跌破每股 20 美元大關，前一交易日收每股 21 美元。

根據財報顯示，小鵬汽車第二季（截至 6/30）營收年增 97.7% 至人民幣 74.4 億元（以下單位皆同），季減 0.2%，優於分析師預期的 72.9 億元；淨損年增 126.1% 至 27 億元，季增 58.8%，不僅高於去年同期的 11.9 億元赤字，也遠高於分析師預估的 19.4 億元虧損；毛利率報 10.9%，高於市場預期的 9.61%，較去年同期下滑 1 個百分點、較第一季下降 1.3 個百分點；經調整後每股虧損報 1.44 元，低於預期的 3.77 元，年增 108.7%。

(圖：小鵬汽車財報)

小鵬第二季汽車銷售報人民幣 69.4 億元，年增 93.6%，汽車利潤率（及汽車銷售毛利率占汽車銷售收入的百分比）為 9.1%，年減 1.8 個百分點，季減 0.5 個百分點。

車輛交付方面，小鵬第二季汽車總交付量為 34,422 輛，年增 98%，連續四季穩居造車新勢力交付冠軍；P7 交付量為 15,983 輛，年增 39%、P5 交付 12,848 輛，其中超過 50% 可支援 XPILOT 3.0 或 XPILOT 3.5。

其他營運方面，小鵬第二季汽車銷售網路持續擴張，包括 388 間門市，覆蓋 142 座城市；自營充電網絡進一步擴展至 977 座，包括 793 座小鵬汽車自營超級充電站及 184 座目的地充電站。

展望未來，小鵬汽車預估第三季汽車交付量落在 2.9 萬至 3.1 萬輛區間，年增 13% 至 20.8%，但卻低於市場分析師平均預估的 45,865 輛；總營收將介在 68 億至 72 億元，年增 18.9% 至 25.9%。

小鵬汽車執行長何小鵬表示，將在下個月正式推出旗艦 SUV G9，並計畫在 2023 年推出兩款車型進一步推動銷量快速成長。

至於第二季財報，何小鵬表示，第二季穩健的財務業績反映公司在供應鏈挑戰與成本通膨的情況下滿足市場強勁需求的能力。

小鵬汽車名譽副董事長兼總裁顧宏地博士表示，公司在研發上的投入將在未來幾季中迎來收穫期，釋出新的營運成長潛能並鞏固小鵬汽車在智慧電動車產業的領先地位。