〈財報〉Zoom Q2營收增速創新低 下修全年財測 盤後挫逾9%

隨著視訊會議需求自疫情期間的高點降溫，加上市場競爭加劇，Zoom(ZM-US) 周一 (22 日) 公布上季營收成長創下史上最慢，並下修全年營收和獲利展望，拖累盤後股價重挫逾 9%。

Zoom 周一收跌 2.07%，至每股 97.44 美元，財務展望不佳一度拖累盤後股價摔逾 9%，截稿前下跌 8.1%。該股今年迄今已跌 47%。

FY 2023 Q3 財測 v.s. Refinitiv 調查預期

營收：10.95-11 億美元 v.s. 11.5 億美元

調整後每股淨利 (EPS)：0.82-0.83 美元 v.s. 0.91 美元

FY 2023 全年財測 v.s. Refinitiv 調查預期

營收：自 45.3-45.5 億美元下修至 43.85-43.95 億美元 v.s. 45.4 億美元

調整後 EPS：自 3.70-3.77 美元下修至 3.66-3.69 美元 v.s. 3.76 美元

員工重返辦公室之際，Zoom 也面臨微軟 Teams 和思科 WebEx 帶來的競爭風險，種種因素導致疫情期間的爆炸性增長大幅降溫。Zoom 財務長 Kelly Steckelberg 警告，全年線上業務營收成長率恐下滑 7-8%。

她也表示，公司已改變下半年的支出預期，將優先考慮投資報酬率較高的領域，例如研發和銷售業務。

Q2(截至 7 月 31 日) 財報關鍵數據 v.s. Refinitiv 調查預期

營收：10.995 億美元 (年增 8%) v.s. 11.2 億美元

(Non-GAAP) 淨利：32.35 億美元

(Non-GAAP) 調整後 EPS：1.05 美元 (年減 22.8%) v.s. 0.94 美元

Zoom 公布會計年度 Q2 營收近 11 億美元，遜於分析師預期，營收年增率自前一季的 12% 放緩至 8%，創紀錄新低。

Steckelberg 指出，美元升值、線上業務表現不佳等因素，是拖累整體營收的主要原因。

此外，截至 Q2 的企業客戶數量為 20.41 萬家，季增率僅不到 3%，年增率也自 Q1 的 24% 降至 18%。企業客戶是 Zoom 的營運重心，營收貢獻比重為 54%。

面對收入放緩，Zoom 考慮透過更嚴格的定價來提高收入。總裁 Greg Tomb 說：「我認為從折扣的角度來看，我們銷售產品的方式似乎有點太友好了，我們有能力在產品定價和折扣方面更加聰明。」