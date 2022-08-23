〈財報〉京東Q2業績告捷 無懼中國經濟放緩

中國第二大電商京東周二（23 日）公布 2022 年第二季亮眼財報，由於中國的疫情的封控措施促進線上購物與京東的「618」購物活動，營收、獲利均優於華爾街分析師預期。第二季財報告捷激勵京東美股盤前股價漲近 3%。

截稿前，京東 (JD-US) 盤前股價上漲 2.75%，每股暫報 56.84 美元。

京東第二季（截至 6/30）營收年增 5.4% 至人民幣 2,616 億元（以下單位皆同），優於分析師平均預估的 2623.1 億元；歸屬普通股股東淨利報 44 億元，去年同期為 8 億元，終止連三季虧損；經調整後每股獲利報 4.06 元，遠超市場預期的 2.81 元。第二季權益法核算投資損益為虧損 16 億元，去年同期則為獲利 5 億元。

(圖：京東財報)

用戶數據方面，京東第二季年度活躍用戶帳戶報 5.808 億，低於市場預期的 6 億，年增 9.2%，單季新增用戶 1,000 萬。另外包括日活躍用戶數（DAU）、用戶購物頻率次數與用戶平均貢獻收入（ARPU）等也在同步成長，其中第二季 DAU 增速達到 25%。

按業務劃分，第二季包括線上零售在內的產品部門銷售額成長 2.9%，而物流與行銷等服務部門的銷售額成長 21.9%。

金融投資研究機構晨星（Morningstar）在月初時報告中提到，在中國清零政策下最看好京東前景，與其他對手相比，京東的自有物流讓該公司對配送能更好掌控。

此外，京東營運著 1,400 多個倉庫、雇用 20 多萬內部配送人員的京東物流（JD Logistics）也在向海外擴張，其美國第一個自動化倉庫「洛杉磯二號」已於今年 6 月推出。