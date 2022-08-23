天然氣供應危機後 歐洲恐面臨俄國進一步削減石油供應

歐洲石油管線商周一（22 日）表示，由於一條從哈薩克經俄國輸送石油的管線系統受損，歐洲能源供應恐面臨新的中斷問題，此將加劇大眾對天然氣供應驟降的擔憂。

「裏海石油管線」（Caspian Pipeline Consortium，CPC）表示，其位於黑海碼頭的三個單點繫泊（single point mooring, SPM）裝置其中兩個已暫停運轉，該系統可做為出口原油的中轉終端，供大型或超大型油輪繫泊和裝卸原油，停止運轉意味著運往歐洲市場的原油將受到影響。CPC 處理全球約 1% 的原油，其最大股東是俄國管線公司 Transneft。

CPC 說，由於水下套筒與浮力箱的連接點受損，因此不得不暫停 SPM-1 與 SPM-2 的運轉負荷，目前只能靠 SPM-3 處理裝油，因此必須減少裝油請求。

CPC 表示目前計劃更換兩個受影響的 SPM 零件，並正在尋找一家機構來展開這項工作，但是並未給出作業時間表。

有兩名知情人士表示，一架 SPM 僅能處理不到 70% 的正常碼頭產能，而哈薩克將 CPC 作為其石油出口的主要管道，因此可能不得不減少產量。

截稿前，位於哈薩克的 Tengizchevroil 公司對此並未立即置評，該公司是由雪佛龍 (CVX-US)、埃克森美孚 (XOM-US)、哈薩克國家石油公司與 LukArco 的合資企業，獲哈薩克政府授權在田吉茲油田（Tengiz）開採石油。

同時在哈薩克也有石油業務的法國石油公司道達爾（TotalEnergies）也並未立即回應置評請求，而作為 CPC 股東的殼牌 (SHEL-US)、埃尼（Eni）拒絕置評。

雪上加霜的是，俄國對歐洲的天然氣供應量年減約 75%，俄國能源巨擘 Gazprom 上周宣布北溪一號管線渦輪機臨時維修，將於 8 月底暫停三天。隨後消息持續發酵，天然氣期貨周一大幅飆漲，而挪威與英國天然氣田的停產更是進一步加劇大眾擔憂。

雖然烏克蘭天然氣管線營運商表示，公司與波蘭的天然氣管線系統有能力將俄國天然氣運輸至歐洲，彌補北溪天然氣管線中斷帶來的損失，但 Gazprom 對於月底管線停供是否會透過其他方式增加天然氣出口一事拒絕置評。