英特爾與資產管理商簽合作協議 共投資300億美元擴建亞利桑那新廠

英特爾與加拿大資產管理公司布魯克菲爾德（Brookfield Asset Management）周二（24 日）達成融資合作協議，同意共同出資 300 億美元為英特爾大規模擴建工廠的雄心壯志提供資金，此舉表明一些大型投資人對半導體的長期需求持樂觀態度。

華爾街日報（WSJ）報導，英特爾與布魯克菲爾德達成的協議，可能是英特爾尋求一系列協議中的第一步，目的是實現英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）願景，讓英特爾成為領先全球的晶片代工製造商，從台灣和韓國對手拿回製造優勢。

根據該協議，英特爾將為亞利桑那州錢德勒（Chandler）擴廠計畫出資 51%，而布魯克菲爾德的基礎建設部門最多將投資 150 億美元，以獲得該擴廠計畫的 49% 股權，工廠營收由雙方平分，不過英特爾將保留該區兩間生產先進晶片的工廠多數所有權和營運控制權。

英特爾財務長 David Zinsner 辛斯納（David Zinsner）表示，與布魯克菲爾德之間的合作安排是建立在美國最近通過的晶片法案（CHIPS Act）的基礎上。

布魯克菲爾德基礎建設部門經理合夥人皮克（Scott Peak）表示，這類合作交易在能源和電信等產業常見，現在也開始在晶片業出現，因為後者的資本需求越來越大。布魯克菲爾德管理的資產總額超過 7500 億美元。

英特爾去年宣布在原有製造基地之一亞利桑那州擴建兩座新廠，稱之為 200 億美元的擴張，但辛斯納表示該數字只是初步估計，後來通膨導致成本增加。此外英特爾還曾表示，在俄亥俄州與德國兩處的新工廠可能分別要耗資 1,000 億美元。

辛斯納說，晶片製造成本上升與季辛格的領導下，英特爾希望透過多個項目迅速擴大生產規模的雄心，促使公司尋找新的資金來源，而非依賴銀行貸款或債券銷售等傳統方式融資。辛斯納認為英特爾腳步已經落後，需要在未來幾年進行相當積極的投資周期，這是以往在公司投資策略中看不到的。

辛斯納表示，與布魯克菲爾德合作的好處是這種融資有資產負債表外項目（Off-balance-sheet）性質，可能有助公司最終兌現其承諾，即提供占收入 20% 的自由現金流。

根據辛斯納，雙方的交易將在今年年底前完成，隨著英特爾在其他地方建廠，相信英特爾將達成更多類似交易。

截稿前，英特爾 (INTC-US) 盤中上漲 0.89%，每股暫報 34.14 美元。英特爾的宏偉計畫曾影響投資人情緒。自從季辛格去年詳細說明他的晶片製造雄心以來，英特爾股價截至昨天收盤累積下跌逾 45%，遠大於費城半導體指數的 8% 跌幅。