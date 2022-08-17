日本7月貿易逆差寫同期新高 已連續12個月入超

日本 7 月進出口報 1 兆 4367 億日元的貿易逆差，連續 12 個月呈現入超，並創同期新高。受到能源價格飆漲、日元貶值影響，進口額年增 47.2% 至 10 兆 1895 億日元，連續 5 個月刷新歷史紀錄。

日本財務省周三 (17 日) 公布 2022 年 7 月的貿易統計，貿易收支出現 1 兆 4367 億日元虧損，不僅是連續第 12 個月的貿易逆差，也寫下歷年 7 月逆差紀錄。

日本到 2022 年 7 月為止已經連續 12 個月逆差，僅次於曾在 2015 年 2 月為止寫下的連 32 個月逆差紀錄，當年在 311 大地震的影響之下，日本核電廠停止運轉，火力發電使用的燃料進口激增。

日本 7 月出口額年增 19% 至 8 兆 7528 億日元，連續 2 個月創紀錄。以美國市場為主的汽車出口年增 13.7%，礦物性燃料出口是去年同期 2.4 倍，半導體生產設備出口也年增近 4 成。

以國家地區來看，對美國的貿易順差年減 22.4% 至 5127 億日元，相隔 2 個月再度萎縮。雖然汽車等出口增加，出口額也寫下歷史新高，但因液化天然氣 (LNG) 和煤炭進口增加，進口額也寫下歷史新高。

對亞洲和對中國出口額也都寫下歷史新高。其中，對中貿易為 4240 億日元的貿易逆差，不僅連續 16 個月虧損，逆差幅度更較去年同期膨脹 7 倍；音響 / 影像設備等出口雖成長，但是電腦和服飾等進口出現膨脹。

日本對中出口額已連續 2 個月優於去年同期，進口額也連續 3 個月超越去年同期。這個現象和上海市在 6 月解封有關，解風之後，日本 7 月輸出至中國的汽車出口額年增近 2 成。

日本 7 月對俄羅斯貿易報 1333 億日元入超，膨脹為 2.5 倍。受貿易制裁影響，日本對俄出口額年減 49.5% 至 407 億日元，進口額年增 3 成至 1740 億日元。日本高度仰賴俄國的 LNG 和煤炭進口雖減少 2~4 成，但因價格飆漲，LNG 進口額增加 3 成，煤炭進口額膨脹至 2.3 倍。

來自俄國的原油進口在 6 月時掛零，7 月則年減 34% 至 112 億日元。基於 G7 協商，日本民間企業已停止進口俄油，但可能受到通關手續影響， 6 月前運抵的俄油到了 7 月時才反映在數字上。