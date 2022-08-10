日本企業商品價格指數連17個月超越去年同期

日本 7 月企業商品價格指數年增 8.6%，高於市場預期。該指數連續 17 個月高於去年同期，雖然從 6 月之後開始放緩，但仍保持 1980 年 12 月以來的高增加率。

日本央行 (Bank of Japan) 周三 (10 日) 公布，日本 2022 年 7 月份的企業商品價格指數 (Corporate Goods Price Index，CGPI) 報 114.5，年增 8.6%。主因是俄羅斯侵略烏克蘭造成供給限制，導致能源等資源價格居高不下，以及日元走貶。

日本 7 月企業商品價格指數，是 1960 年展開調查以來的最高數字，且和市場預測中數的年增 8.4% 相比高出 0.2 個百分點。6 月增幅從前月公布的 9.2% 上修至 9.4%；4 月增幅也從 9.9% 上修至 10%。 4 月增加率是 1981 年 1 月以來最高。

日本央行公布的 515 個品項當中，有 418 個品項價格上揚，占整體的 81.2%。以品項來看，又以鋼鐵 (27.2%)、石油 / 煤炭製品 (14.7%)、金屬製品 (11.1%) 和化學製品 (10.9%) 等的增加率最為明顯。

另外，和一般消費者較有直接關係的飲料食品 (5.5%) 和纖維製品 (5.3%) 等價格也都上揚。

日元計價的進口物價增加率達 48%，大幅超越美元等其他貨幣計價的 25.4%。日元計價的出口物價增加率為 19.1%，而美元等貨幣計價的出口物價只升 4.7%。