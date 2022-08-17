英國7月通膨升至10.1% 超過預期 寫40年新高

英國上個月通膨幅度超過預期，達到 40 年來最高水準，加大了政府及央行採取行動的壓力。

英國國家統計局周三 (17 日) 表示，7 月 CPI 年增 10.1%，為 1982 年 2 月以來最高，超過經濟學家預期的 9.8%，上個月年增幅度為 9.4%。

由於薪資漲幅低於整體通膨率，也加大了家庭生活成本危機。

本月早些時候，英國央行將其關鍵利率上調 50 個基點，至 1.75%，這是自 1995 年以來，首度單次升息 50 基點。央行預測，通膨可能在 10 月達到 13.3% 的峰值，屆時受監管的家庭能源價格將上漲。

若英國通膨真的來到 13%，將是自 1980 年 9 月以來最糟。當時英國首相柴契爾 (Margaret Thatcher) 實施毀譽參半的激烈改革，才壓低通膨。

經濟學家對英國經濟也更加悲觀，認為經濟衰退的可能性過半。英國央行預計，有可能自今年第 4 季開始衰退，持續到 2024 年初。

英國央行總裁貝利 (Andrew Bailey) 指責俄羅斯切斷了天然氣供應，提高了整個歐洲的電力成本，導致通膨飆升。

周二公布的官方數據顯示，經過通膨調整的實際工資，在第 2 季下降了 3%，這是自 2001 年有記錄以來的最大降幅。第 2 季度就業人數增加 16 萬人，增加數量比 3-5 月份的 3 個月減少 46%，職位空缺自 2020 年 8 月以來首次下降。