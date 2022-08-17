德國能源政策大轉彎 最後3座核電廠可能延後除役

鑒於歐洲入冬可能爆發能源危機，官員透露，德國擬讓境內最後三座核電廠延後除役，雖然只是暫時延續核電廠生命，卻象徵德國首度背離千禧年開始推行、迄今幾乎已被各黨派奉為圭臬的能源政策。

華爾街日報 (WSJ) 引述資深官員報導，德國總理蕭茲 (Olaf Scholz) 尚未正式採納延後除役的提案，如果決定實行，還有技術和修法問題，包括通過國會這一關。目前內閣正在討論一些細節，雖然要等待未來幾周的能源需求評估結果出爐才有結論，但官員透露一切幾乎已成定局。

德國境內最後三座核電廠原本預定 12 月 31 日除役，根據報導，政府認為若要暫時延後除役，需要符合以下兩項條件：德國很可能遭遇天然氣短缺，且讓核子反應爐繼續運作沒有安全顧慮。

德國的政策轉變，凸顯俄羅斯入侵烏克蘭對歐洲政治圈帶來的震撼，尤其是與俄國經貿密切且長期依賴俄國供氣的德國。

包括廢核在內，德國總理蕭茲在俄國侵烏後已打破三個禁忌。(圖: AFP)

俄國侵烏後，蕭茲開始提高軍事支出、運送武器給烏克蘭，並打破多年的和平主義，向衝突地區供應軍火，最新的能源政策轉向，更涉及在德國政壇近乎神聖的「廢核」議題。

主導能源政策的德國經濟部拒絕對報導置評，僅表示，一切取決於德國能源需求評估結果。

剩餘三座核電廠約占德國發電量 6%，如果能繼續供電，能讓德國不必靠啟用天然氣或燃煤發電補足用電缺口，讓一些地區繼續有天燃氣可用。

在德國一些地區，巨大的燃煤發電廠已經恢復運轉，以因應俄國 6 月減供可能導致的斷電，這將打亂德國迄今在減碳和防治空汙取得的進展。

德國政府已經擬定兩道行政命令，說明未來兩年如何減少天然氣和能源消耗。能源主管機關預估，德國想在今明兩年冬季避免天然氣短缺，須把用量減少 20%。

目前還不清楚德國當局可能把除役期限延到何時，有些官員主張延幾個月，但執政聯盟的自由民主黨認為應該延到 2024 年。