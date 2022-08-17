〈台股盤前要聞〉三星Q4擴產4奈米、系統電再擴產 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點，三星 4 奈米良率提升，傳計畫今年第四季啟動擴產，持續在先進製程上追趕台積電；系統電看好藍芽胎壓偵測器 (TPMS) 需求強勁，明年目標擴產 3 成，出貨量可望大增 8 成。以下是今 (17) 日必看重要財經新聞。

4 奈米良率提升 三星計畫 Q4 啟動擴產

據南韓媒體報導，三星電子 4 奈米良率提升，將在今年第四季擴產 4 奈米產能，月產能將由目前的 1.5 萬片提升至 2 萬片；市場認為，雖然近來半導體產業受庫存去化干擾，但先進製程需求仍強，三星為持續拉近與台積電 (2330-TW)(TSM-US) 的距離，積極擴產先進製程。閱讀全文...

系統電看好 TPMS 需求積極擴產 明年產能估增 3 成、出貨同升

系統電 (5309-TW) 今 (16) 日召開法說會，據與會法人會後指出，系統電看好藍芽胎壓偵測器 (TPMS) 需求強勁，下半年將開始投資兩條新產能，目標明年產能年增 3 成，出貨量則估可成長 8 成，帶動營運升溫。閱讀全文...

廣達伺服器訂單滿到年底明年也樂觀 全球擴產腳步不停歇

廣達 (2382-TW) 旗下雲達總經理楊麒令今 (16) 日指出，雲端伺服器訂單持續滿載、供不應求，能見度直達年底，明年也樂觀，且現有產能仍不敷使用，包含泰國、美國、德國等地都持續擴產中。閱讀全文...

面板雙虎去年分紅出爐 合計發出近 60 億元

面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 去年受惠宅經濟商機，帶動獲利創高，統計去年分別賺進 613.3 億元、575.34 億元，近期也發出員工分紅，合計發出金額近 60 億元，對此，雙虎回應，績效獎金已陸續在 8 月初發放，但仍會依據考績給予激勵分紅獎金。閱讀全文...

防疫雙險 8 個月賠光產險業三年獲利 全年理賠恐上看千億元

確診人數持續增加，金管會今 (16) 日公布最新統計，今 (2022) 年以來截至 8 月 15 日止，防疫險已理賠新台幣 475.26 億元，疫苗險理賠也正式衝破百億大關、達 103.2 億元，合計防疫雙險不到 8 個月就已理賠 578.47 億元，遠超過產險業過去三年所賺的 485 億元，全年理賠恐上看千億元。閱讀全文...

大聯大 Q3 營收季減 5-10% 估庫存去化需一至二季

全球 IC 通路龍頭大聯大 (3702-TW) 今 (16) 日召開法說會，公司表示，由於供應鏈庫存去化大概需要 1-2 季，年底前庫存仍處高水位，第三季營收估季減 5-10%，針對跌價，大聯大因與原廠設有跌價保護機制，並不受 IC 跌價影響。閱讀全文...

瀚宇博保守看下半年 PCB 景氣 明年上半年才可望反轉向上

PCB 廠瀚宇博 (5469-TW) 今 (16) 日召開法人說明會，總經理姜振文指出，下半年 PCB 景氣保守，預估旺季業績僅能與上半年持平，至於市場可能的反轉向上時間，最快也要明年第一季或第二季。閱讀全文...

中鋼 9 月盤價續跌再降 3.32% 加速產業庫存去化

中鋼 (2002-TW) 今 (16) 日開出 9 月盤價，為加速庫存去化、提升下游接單競爭力，以及抵禦低價進口鋼品衝擊國內鋼市穩定，9 月盤價每公噸續跌 1000-1200 元，平均降幅 3.32%。閱讀全文...

京城銀上半年積極逢低加碼 戴誠志看好台股下半年不會再跌破前低

京城銀 (2809-TW) 今 (16) 日召開法說會，董事長戴誠志表示，上半年逢低持續加碼，目前持有台股水位已超過 70 億元；展望下半年台股，他認為，除非美股再出現極大回檔或類似上海封城等意外因素，否則台股應該不會再跌破前波低點。閱讀全文...

防疫保單理賠重壓 富邦產險擬增資 150 億元 預計第三季完成

富邦金 (2881-TW) 旗下富邦產險前 7 月防疫險賠款高達 139.8 億元，重壓資本適足率 (RBC)，董事會今 (16) 日通過增資案，增資金額 150 億元，預計於第三季前完成，屆時可挹注公司 RBC 增加超過 100% 以上。閱讀全文...