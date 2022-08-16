〈系統電法說〉看好TPMS需求積極擴產 明年產能估增3成、出貨同升

系統電 (5309-TW) 今 (16) 日召開法說會，據與會法人會後指出，系統電看好藍芽胎壓偵測器 (TPMS) 需求強勁，下半年將開始投資兩條新產能，目標明年產能年增 3 成，出貨量則估可成長 8 成，帶動營運升溫。

展望今年，公司表示，受惠 TPMS、IPC 等產品持續出貨帶動，今年營收仍能較去年成長 4 成，毛利率維持 23-24%，今年獲利可望彌補 2019 年的虧損。

系統電主要業務為車用電子 (TPMS 等)、儲能軟硬體服務與工業用 IPC 產品，其中工業用 IPC 也供應車用，因此歸為車用營收，現階段車用營收約占整體 6 成、儲能 3 成。

系統電表示，全球整車廠 TPMS 需求量約 3 億顆，目前公司市占率僅個位數，仍有不小的成長空間，今年系統電出貨估 800-1000 萬顆，明年成長 8 成，上看 1500-1800 萬顆。

系統電為了提高出貨規模，現階段已開始啟動第三條全自動 TPMS 產線投資，第四季開始第四條新產線投資，目前年產能約 1500 萬顆，目標明年提高至 2000 萬顆。

另一方面，系統電儲能產品 (ESS) 除了半導體客戶 UPS 出貨持續成長，也和資料中心客戶開案，目標今年底開始出貨、明年放量，預計明年儲能產品業務將雙位數成長。

系統電看好資料中心客戶 UPS 龐大需求，公司表示，已有幾個客戶接洽中，各資料中心規模不一，由於該業務剛起步，不擔心會受到近期資料中心需求放緩影響。