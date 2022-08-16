〈大聯大法說〉Q3營收季減5-10% 估庫存去化需一至二季

全球 IC 通路龍頭大聯大 (3702-TW) 今 (16) 日召開法說會，公司表示，由於供應鏈庫存去化大概需要 1-2 季，年底前庫存仍處高水位，第三季營收估季減 5-10%，針對跌價，大聯大因與原廠設有跌價保護機制，並不受 IC 跌價影響。

展望第三季，大聯大以美元兌新台幣 29.8 元推算，營收約 1800-1900 億元，季減 5-10%，年減 6-11%，毛利率 3.7-3.9%，營益率 1.75-1.95%，稅後純益 22.61-26.47 億元，每股稅後純益 1.35-1.58 元。

財務長袁興文補充，代理商與上游原廠間設有跌價保護或換貨機制，避免價格變動時受庫存調整影響，且大聯大過去已經歷半導體景氣循環 30-40 年，對於庫存去化平常心看待。

大聯大也採取積極作為，持續擴充各產品應用、擴大通路服務比重、結盟策略夥伴，以及推動數位轉型節省費用等，期望提升公司市占率、增進長期營收與獲利表現。

副總林春杰指出，由於總經、通膨及地緣政治影響，整體消費性電子需求如安卓 (Android) 手機、PC 與面板等降溫，上、中、下游供應鏈都開始調整庫存，導致記憶體、手機 CMOS 影像感測器、面板相關 IC 等庫存壓力較大。

不過，部分市場需求仍相當強勁，如車用的高效能運算 MPU，因受限產能供給，供需持續緊張，包括交期維持長天數、價格也上漲等，供應鏈還是有短料情況。

至於庫存方面，林春杰說明，大聯大過去庫存週轉天數約 1.5 個月，但因過去兩年供不應求的關係，庫存水位也跟著上升，以目前供需狀況預判，大概需要 1-2 季時間消化庫存，因此年底前庫存仍處於高水位，預計待庫存消化完，庫存水位將恢復至疫情前。

另外，大聯大也著墨非個人電子產品，包括傳統汽車與電動車、工業物聯網、網通、儲能等，尤其在物聯網方面，大聯大與夥伴合作 IOT 系統整合 (IOT Aggregator)，透過販售整合性系統給予農林漁牧業，呼應現階段 ESG 零碳排潮流，目前已投資相當多的人力與資源，對其未來寄予厚望。