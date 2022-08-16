防疫保單理賠重壓 富邦產險擬增資150億元 預計第三季完成

富邦金 (2881-TW) 旗下富邦產險前 7 月防疫險賠款高達 139.8 億元，重壓資本適足率 (RBC)，董事會今 (16) 日通過增資案，增資金額 150 億元，預計於第三季前完成，屆時可挹注公司 RBC 增加超過 100% 以上。

面對先前大量湧入的防疫險理賠申請案件，富邦產險表示，為了儘速履行對於保戶的承諾，所有理賠人員不辭辛勞利用週末假日時間審理賠案外，也特別增聘工讀生協助整理賠案文件，希望早點將理賠金送到保戶手中，因此單 7 月理賠金額高達 91 億元，約 20.8 萬件，累計前 7 月防疫險賠款為 139.8 億元，約 33.3 萬件。

富邦產險 2022 年 7 月稅後虧損 12.2 億元，累計前 7 月稅後虧損 45.87 億元，主要就是受到防疫保險賠款影響，此外，對於已發生但尚未報案或未決的案件提存自留賠款準備餘額 83.7 億元 (若不考慮再保因素之直接賠款及準備則近 300 億元)。

正因為防疫保單理賠壓力沉重，富邦產險表示，公司上半年 RBC 為 225.8%，截至 7 月底 RBC 尚超過 200%，但為強化資本結構、確保公司履行保單契約的能力，富邦產險董事會今日通過增資案，增資金額 150 億元，預計於第三季前完成。

同時，富邦產險也啟用自動核賠輔助系統，持續加速理賠作業處理，以履行對保戶的承諾，保障全體保戶權益。富邦產險表示，對於因理賠案件大量湧入而無法如期收到理賠金之保戶，自申請文件齊全且公司受理收件後，若超過 15 日以上才核定給付時，便會以年息 10% 加計延滯利息，再次感謝保戶的耐心等候。