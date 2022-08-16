防疫雙險8個月賠光產險業三年獲利 全年理賠恐上看千億元

確診人數持續增加，金管會今 (16) 日公布最新統計，今 (2022) 年以來截至 8 月 15 日止，防疫險已理賠新台幣 475.26 億元，疫苗險理賠也正式衝破百億大關、達 103.2 億元，合計防疫雙險不到 8 個月就已理賠 578.47 億元，遠超過產險業過去三年所賺的 485 億元，全年理賠恐上看千億元。

防疫保單今年以來承保件數已達 463.86 萬件、保費收入 44.11 億元，理賠件數 128.21 萬件、理賠金額 475.26 億元，理賠金額不但已超過所收保費收入 10.77 倍，且光是防疫保單就已經快逼近產險業三年獲利。

如果與上一周統計相比，防疫險理賠件數單週增加 10.7 萬件，理賠金額單週增加 57.34 億元，相當於一天賠 8.19 億元。

不只防疫保單理賠持續擴大，疫苗險今年以來截至 8 月 15 日止，承保件數達 234.39 萬件、保費收入 9.92 億元，理賠件數 24.13 萬件、理賠金額衝破百億大關、達 103.2 億元，疫苗險累計理賠金額同樣已逾所收保費收入 10 倍。

防疫險、疫苗險的理賠黑洞，嚴重衝擊產險業今年獲利，若以過去獲利表現來看，產險業 2019 年稅後純益 137 億元、2020 年獲利為 148 億元，2021 年稅後純益近 200 億元，三年合計 485 億元，可以看出防疫雙險今年以來不到 8 個月時間，已經理賠 578.47 億元、賠光三年獲利，如果理賠增速不變，全年理賠恐突破千億元。

金管會表示，因應防疫險理賠潮，國泰世紀產、兆豐產、明台產、和泰產、新安東京海上產、南山產、中信產、富邦產共 8 家已向金管會申請收回權益項下重大事故準備金，均已獲准，核准收回金額總計 99.4 億元。

除了收回特別準備金，金管會已核准國泰世紀產及中信產分別增資 100 億元及 40 億元。同時，金管會已核准 3 家產險融通借款，以支應防疫險鉅額理賠金。