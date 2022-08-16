〈京城銀法說〉上半年積極逢低加碼 戴誠志看好台股下半年不會再跌破前低

京城銀 (2809-TW) 今 (16) 日召開法說會，董事長戴誠志表示，上半年逢低持續加碼，目前持有台股水位已超過 70 億元；展望下半年台股，他認為，除非美股再出現極大回檔或類似上海封城等意外因素，否則台股應該不會再跌破前波低點。

戴誠志表示，京城銀今 (2022) 年 7 月獲利已恢復應有水準，希望下半年能審慎因應、努力衝刺獲利表現，使現金股利發放率能維持「一致性」和「穩定性」原則。

戴誠志進一步表示，京城銀台股持股部位在去年底約 50 億元，但今年上半年大舉逢低加碼，目前持股水位已經超過 70 億元，第三季台股股息收益可期。

談到京城銀 7 月初起實施庫藏股，戴誠志表示，京城銀目前股東人數已達 4.4 萬多人，主要為社會重要的中堅份子，投資多屬理財財務規畫，因此維護股東權益也是經營重要環節之一，目前庫藏股仍在進行中，希望此次執行完畢後不再需要執行。

面對美國升息，戴誠志指出，美債殖利率 6 月曾短暫出現超過 3%，京城銀伺機加碼布局，但可操作時機僅 2、3 周，目前美債殖利率回落至約 2.8%。加上短期利率高於長期利率、美元避險成本相當高，因此海外債布局加碼動作暫緩，將秉持既有原則，觀望升息及市況變化審慎因應。

至於台股展望，戴誠志認為，儘管台灣電子代工業第四季普遍不被看好，但美股已見回升，雖無法判定是否是提前反應，但美股若無重大回檔或類似上海封城等意外因素，預期台股應該能維持目前水準，不至於再跌破前波低點。