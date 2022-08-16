〈廣達展望〉伺服器訂單滿到年底明年也樂觀 全球擴產腳步不停歇

廣達 (2382-TW) 旗下雲達總經理楊麒令今 (16) 日指出，雲端伺服器訂單持續滿載、供不應求，能見度直達年底，明年也樂觀，且現有產能仍不敷使用，包含泰國、美國、德國等地都持續擴產中。

廣達對伺服器整體需求出貨仍相當樂觀，維持下半年優於上半年、全年雙位數成長目標，同時因應需求擬現金增資歐、美兩地子公司，也同步上修今年資本支出近 2 成，從原 100 億元上修至 120 億元，多數用於雲端相關產能擴充。

楊麒令透露，泰國廠首條 SMT 產線在去年 12 月上線後，每個月都增加 1 條新產線上線，累計至目前至少已有 8 條 SMT 上線，但仍無法完全滿足客戶需求，不過現階段台灣 SMT 產能仍是最多，上海廠則主要支應中國客戶需求。

楊麒令指出，除泰國廠持續擴充外，海外其他三個廠區包含美國加州的 QMF、田納西州的 QMN、德國的 QCG 都持續大量擴產中，預計最快年底、最慢明年初相關產能都將到位、貢獻營運，但以產能來看，美國廠擴充最多。

至於面對近期晶片廠陸續下修財測展望，楊麒令說，觀察調整的部分多集中在消費端，但在數位轉型的趨勢下，認為雲端伺服器、5G 應用需求仍強，主因是可望協助企業減少成本、增加效率，對於雲達推廣相關應用還是有利，因此樂觀看待整體營運。