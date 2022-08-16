中鋼9月盤價續跌再降3.32% 加速產業庫存去化

中鋼 (2002-TW) 今 (16) 日開出 9 月盤價，為加速庫存去化、提升下游接單競爭力，以及抵禦低價進口鋼品衝擊國內鋼市穩定，9 月盤價每公噸續跌 1000-1200 元，平均降幅 3.32%。

中鋼說明，國際地緣政治衝突擴大，衝擊經濟與市場信心，歐美、中國大陸及日本等主要經濟體製造業景氣下滑，全球壟罩在經濟衰退隱憂，加以通膨壓力一時難解，美國聯準會 (Fed) 為首的各國央行厲行貨幣緊縮政策，金融與商品市場持續去槓桿週期，使得企業投資與民生消費需求放緩。

其中，美國經濟連續兩季呈現負成長且中國大陸第二季經濟成長僅 0.4%，國際貨幣基金 (IMF) 第三度下修今年全球經濟成長率至 3.2%；而台灣經濟運行雖然相對穩健，全年 GDP 成長率預估可達 3.76%，但受全球經濟成長減速拖累，下半年整體表現亦將面臨嚴峻挑戰。

中鋼表示，近期低價進口鋼品侵擾國內市場，用鋼產業飽受威脅，致使流通行情持續倒掛，下游產業受需求遞延、接單急凍、資金周轉不易之考驗，因此，9 月盤價續採「順勢、合宜、多元」的一貫訂價原則，對應市況變化調降。

中鋼強調，期能貼近市況有效消弭市場預期心理，並掌握 9 月份行情落底轉折拐點，以迎接第四季傳統旺季需求啟動契機。