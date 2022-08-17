〈台股盤前〉台指期今結算 短線維持季線之上狹幅震盪

台股昨 (16) 日雖守穩季線，但整體市場觀望氣氛濃厚，電子權值股熄火、盤面以中小型股表現為主，終場僅小漲 3.22 點，美股四大指數昨日同樣漲跌互見，台指期夜盤則以小跌作收，預期台股短線將在季線之上狹幅震盪，並沿短期均線緩步墊高，此外，台指期今 (17) 日也將進行結算。

美股四大指數漲跌互見，道瓊指數大漲 239.57 點或 0.71%，重回 34000 點之上，收在 34152.01 點，標普 500 指數小漲 8.06 點或 0.19%，收在 4305.2 點，那斯達克、費城半導體指數則在盤下震盪，台股 ADR 中，晶圓雙雄雙雙被壓在盤下，台積電 (TSM-US)、聯電 (UMC-US) 跌幅均於 1%。

盤面焦點，在全球經濟衰退風險續增環境下，半導體晶片製造商正在為未來幾個月嚴峻的轉變而做準備，外媒更指出，半導體產業可能將從疫情期間創紀錄的銷售增長，落入 10 年來最嚴重頹勢。

中國限電情況加劇，傳出繼四川省後，江蘇省也開始實施輪流錯峰生產用電，由於當地同樣是筆電代工產業鏈生產重鎮，限電消息一出再度讓相關產業營運出現挑戰，台廠中包含廣達、仁寶、緯創、散熱廠雙鴻在當地均有設點。

個股消息方面，系統電昨日召開法說會，據與會法人會後指出，系統電看好藍芽胎壓偵測器 (TPMS) 需求強勁，下半年將開始投資兩條新產能，目標明年產能年增 3 成，出貨量則估可成長 8 成，帶動營運升溫。

廣達旗下雲達總經理楊麒令則續看好雲端伺服器、5G O-RAN 應用發展，並透露雲達伺服器訂單持續滿載、供不應求，能見度直達年底，明年也相對樂觀，且現有產能仍不敷使用，包含泰國、美國、德國等地都持續擴產中。

全球 IC 通路龍頭大聯大則釋出保守展望，由於供應鏈庫存去化大概需要 1-2 季，預期年底前庫存仍處高水位，估第三季營收將季減 5-10%，不過針對跌價，大聯大因與原廠設有跌價保護機制，並不受 IC 跌價影響。