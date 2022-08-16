瀚宇博保守看下半年PCB景氣 明年上半年才可望反轉向上

PCB 廠瀚宇博 (5469-TW) 今 (16) 日召開法人說明會，總經理姜振文指出，下半年 PCB 景氣保守，預估旺季業績僅能與上半年持平，至於市場可能的反轉向上時間，最快也要明年第一季或第二季。

PCB 每月產能近 1000 萬平方呎，瀚宇博對今年資本支出也相當謹慎，預估全年資本支出規模約爲 5-8 億元，資本投資金額也不及 2021 年實際資本支出 17 億元的一半。

姜振文指出，由於疫情變化、俄烏戰爭及全球通膨，對全球 PCB 產業影響極大，但是瀚宇博持續提升技術層次，且在產業庫存去化壓力下，預估原本市場看好的下半年旺季，業績僅持平上半年，至於市場可能的反轉向上時間，預估最快是明年的第一、二季。

瀚宇博規劃，將朝向汽車及高層數伺服器及網通板利基市場發展，預估 NB 板仍是營收比重最高的項目，姜振文說，未來瀚宇博 30-35% 營收將來自 NB 板，10-20% 來自伺服器及網通板，消費電子用板降至 15% 以下，汽車板則將提高到 5-6%，至於來自 HDI 製程的 PCB 營收，也將占 20% 的水準。

姜振文說，以瀚宇博集團而言，由於廠區分散至八大廠區，將因應不同客戶的需求，提升技術層次及產能因應客戶需求的變化。

瀚宇博 2022 上半年營收 237.99 億元，毛利率 17.7%，年減 2.5 個百分點，稅後純益 13.9 億元，年減 8.13%，每股純益爲 2.63 元。