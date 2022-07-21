日本上半年貿易逆差達7.9兆日元 寫1979年以來最差紀錄

日本財務省周四 (21 日) 公布 2022 年上半年的貿易收支，初值為 7 兆 9241 億日元貿易逆差，寫下 1979 年以來同期最大赤字，主因是資源價格飆漲及日元貶值，導致進口暴增。

日本上半年進口較去年同期增加 37.9% 至 53 兆 8619 億日元，原油和液化天然氣 (LNG) 分別達到去年同期約 2 倍，煤炭也更達到 3 倍以上。

上半年出口年增 15.2% 至 45 兆 9378 億日元，鋼鐵和電子零件出現增長。

日本 2022 年上半年的出口和進口都寫下同期新高，能源價格飆漲造成進口增幅拉大，使貿易逆差擴大。

日本財務省同日公布 6 月貿易收支初值，貿易逆差達 1 兆 3838 億日元，連續 11 個月入超，但低於《路透》的預測中數 1 兆 5097 億日元。

在原物料價格和物流成本上揚等影響之下，不論是出口額或進口額，都寫下 1979 年以來的新高紀錄。

其中出口年增 19.4% 至 8 兆 6284 億日元，礦物性燃料、鋼鐵、半導體等電子零件出現增加。出口連續 16 個月呈正成長。

進口部分年增 46.1% 至 10 兆 122 億日元，原油、煤炭、液化天然氣等進口增加。進口連續 17 個月出現增長，並且首度突破 10 兆日元大關。

從國家地區來看，從美國進口年增 25.2%，連續 16 個月正成長，主要進口貨物為穀物類、煤炭和石油製品等。從亞洲進口年增 36%，主要進口貨物為半導體等電子零件、液化天然氣和煤炭等。

另外，從俄羅斯進口年增 22.9%，主要受到液化天然氣和煤炭等價格上揚影響。而日本出口至俄羅斯年減 49.9%，汽車等運輸用機具的出口滑落。

根據日本財務省，6 月原油進口以金額計算，年增 145.9% 至 1 兆 1598 億日元；日元計價的進口通關單價為每公秉 9 萬 5876 日元，年增 101.4%。

另外日元匯率的平均值，比起去年同月貶值 19%。