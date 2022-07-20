日本央行料堅持寬鬆 海內外投資人對日元後市仍南轅北轍

日元兌美元最近徘徊在 140 整數關卡前，策略師正在辯論，做空日元這項今年最熱門的宏觀交易是否氣數已盡。目前海內外投資人的看法南轅北轍，日本投資人仍大力做空，海外投資人則看好明年回升到 120。

由於日本與世界各國的利率差日漸擴大、進口能源價格高漲，且美元一路攀升，日元兌美元今年已貶值 17%，在 G10 貨幣中表現墊底。

Gaitame.com 研究所的 Takuya Kanda 說，日本銀行 (BOJ，央行) 將繼續推行寬鬆貨幣政策，因此日元貶值無法避免，他認為，接下來至少會貶至 142 日元兌 1 美元，但考量到美國升息，也不排除貶至 147。

MLI 研究所的 Tsuyoshi Ueno 說，日銀總裁黑田東彥已經明白表示，現在不到收回貨幣寬鬆的時候，因此找不到推升日元的力量。再從美元「微笑理論」來看，美元在經濟強盛和景氣下滑的時期都會升值，因此他推斷，日元走勢將持續低迷。

Ueno 預測日元將貶到 145。他說：「日本將成為唯一仍實施負利率的國家，因此日元將是最主要的融資貨幣。」

Fivestar 資產管理公司的 Tatsuhiro Iwashige 的日元預測價位更低，為 160 日元兌 1 美元，這是 1990 年以來最低水準。他說，美日利差和日本的貿易逆差，代表還有很大空間可以做空日元。

但從雪梨到日內瓦的海外券商卻兌日元樂觀得多。Pictet 財富管理公司分析師 Luc Luyet 表示，美日利差繼續擴大的空間有限，因此日元貶值空間也有限。例如美、日五年期經通膨調整債券的殖利率差，已從 6 月中旬的高點縮小。

Luyet 說：「經濟展望惡化，應該能讓全球利率升勢停下腳步，進而為日元提供支持的力量。」他預測日元將收復今年的失土，明年回升到 120。

澳洲國民銀行 (NAB) 策略師 Rodrigo Catril 說，可以排除日元貶破 145 的可能性，並預測今年年底前可能回升到接近 130。

日元兌美元周三亞洲盤報 138.20 日元兌 1 美元，受訪分析師預估今年年底約報 132。

期貨市場交易則顯示，一些帳戶正加碼押注日元今年底回升到 115 的可能性。