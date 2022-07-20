Nissan發表全新第四代X-Trail 日本7/25上市

日產汽車 (Nissan) 周三 (20 日) 發表全新大改款的「X-Trail」休旅車，日本市場將於下周一 (25 日) 上市，售價 319.88 萬日元起跳，頂級款 G e-4ORCE 售價 449.9 萬日元。

全新大改款的第 4 代 X-Trail，延續從第一代開始的「Tough Gear」DNA，加入「高質感」元素，搭載第二代「e-POWER」傳動系統，以及「e-4ORCE」電動四輪驅動技術。

Nissan 發表全新第四代 X-Trail 日本 7/25 上市 (圖片：日產提供)

日產方面表示，全新 X-Trail 不論是日常生活或是戶外活動，都是一款能滿足消費者各種使用情景的休旅車。

新一代 X-Trail 採用全新設計的輕量化底盤，車身剛性提升。隔音設計方面，透過徹底阻斷路面和引擎噪音，大幅提升車內空間的寧靜度。另外在傳動系統方面採用第二代「e-POWER」，藉由驅動馬達和變頻器等的全面升級，動力更加強大順暢、靜肅性更佳。

而在引擎方面，新一代 X-Trail 採用特別調校的 VC-Turbo 引擎，用來產生車輛行駛所需的電能。

另透過 e-Pedal Step 單踏板模式的採用，駕駛人可輕鬆藉著油門踏板的踩放來控制車速，適合車速變化頻繁的市區行駛、或容易發生打滑的雪地駕駛及下坡路段。

這次 X-Trail 搭載「e-4ORCE」電動四輪驅動技術，在車輛前後各有一顆強而有力的驅動馬達，可以精確控制每個車輪的動力輸出，在山路或雪地都能發揮良好的越野能力，行駛路感佳。

其他配備方面，有 360 度環景系統、ProPILOT 智駕輔助系統、NaviLink 功能、ProPILOT Park 自動停車技術、SOS 緊急通報系統、主動式 LED 頭燈系統等先進功能。

儀表搭載 12.3 吋的先進駕駛輔助顯示器，以及 10.8 吋的大型 HUD 抬頭顯示器。中控台使用 12.3 吋的 NissanConnect 導航系統，具備語音辨識功能。音響系統採用 9 支喇叭的 BOSE Premium Sound System，車上還裝有 100V 1500W 的插座，能供電給各式的電器產品，露營或急難狀況都很實用。