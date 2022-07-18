〈俄烏衝突〉鋰行情一年漲十倍 日本電池廠商尋求漲價

據《日經亞洲》周一 (18 日) 報導，由於全球性的供應鏈混亂，和烏克蘭局勢所導致的稀土等稀缺資源短缺問題，仰賴這類資源的企業們，正想盡辦法解決相關問題。

像是總部設在日本的車用鋰電池大廠遠景動力集團 (Envision AESC Group) 就是其中之一。遠景動力集團正要求客戶接受價格調漲，而另一家日本大型企業川崎重工也考慮將鈦金屬的取得來源，從全世界最大生產國俄羅斯，轉換至其他供應商。資源價格上揚和供應方面的混亂，可能對眾多產業造成程度深遠的影響。

遠景動力集團在今年春天，要求客戶的日產汽車 (Nissan) 及其他的電動車用電池買家，能接受最大 10% 的調漲條件。這項舉動是反映出鋰電池關鍵材料氫氧化鋰的行情上揚，該材料在需求增加和俄羅斯供應商懸念加劇之下而導致價格攀升；俄羅斯的氫氧化鋰產出，在全球市占達 6%。

特別是電動車用電池所使用的高存度鋰，短缺問題特別嚴重。根據產業高層，鋰價在過去一年，已大漲將近 10 倍。另外，鎳、銅等金屬行情也同樣出現飆升。這也迫使電池製造商將成本轉嫁給客戶。

製造商特別擔心來自俄羅斯的稀土供應，全球大多數的稀土都是產自俄羅斯。川崎重工正考慮把飛機生產所使用的鈦金屬，將其取得來源從俄羅斯轉換至其他國家；俄羅斯在該領域占全球產出的 40% 以上。

美國波音公司 (BA-US) 已經停止從俄羅斯進口鈦金屬，但波音公司有向日本川崎重工購買飛機機身。川崎重工表示到目前為止，在俄羅斯鈦金屬的取得上並沒有遇到問題，不過在接下來的幾個年頭，有必要在政治風險方面進行因應。

日本東邦鈦金屬株式會社為因應客戶要求，決定擴張沙烏地阿拉伯工廠的產量。在 9 月之前，工廠稼動率將提高逾 10%。該公司主要從加拿大和印度進口鈦礦砂。

俄羅斯也占了全球鈀金產出的 40%，鈀金是稀土的一種，也是汽車觸媒轉換器的關鍵原料。今年 4 月，歐洲一個貴金屬組織，將俄羅斯幾家鈀金精煉廠從其認可名單中取消資格；於 5 月時，英國宣布提高俄羅斯進口鈀金的關稅。

在今年春天前後，因汽車生產下滑，預測鈀金供應過剩。但日本 4 月從俄羅斯進口的鈀金數量較前月少了一半，價格也因而攀升。

三菱汽車一直努力透過期貨交易和其他方式，來確保鈀金的穩定供應；但是該公司表示這些努力效果有限，也促使鈀金使用量更少的觸媒研發。

不同於俄羅斯產石油，俄羅斯的鈦和鈀金未被西方國家列入禁運清單，但也逐漸出現避免使用俄羅斯稀土的潮流。像是日本最大的鈦和鈀金回收、精煉商 Nippon PGM，就計劃於美國和歐洲擴張原材料的收集基地，目標三年內將回收金屬量提高至 20%。

產業用稀有氣體也有短缺情形，用途廣泛的氦氣在全球市場的短缺情形特別嚴重。

日本國內一家產業用氣體廠商表示，4 到 6 月的氦氣進口量約年減 20%，這也導致日本國內庫存量萎縮；該業者的高層表示，出於無奈，只好將出貨量減少 20% 到 30%。

另外用於半導體生產的氪氣供應也令人擔憂，俄羅斯和烏克蘭的氪氣產出，總共占全球 8 成。

日本一家電腦晶片製造商表示，自從俄羅斯在 2014 年侵略克里米亞以來，該公司就致力從其他國家採購氪氣和其他的稀有氣體，因此目前在稀有氣體的供應確保問題上沒有問題。不過該公司也警告，如果俄烏戰爭持續延燒，稀有氣體價格可能向上攀升。

產業用氣體供應商大陽日酸 (Taiyo Nippon Sanso)，計劃將日本國內的氪氣產能提高一倍。該公司和 JFE Steel 共同合資的工廠，將設置全新的生產設施，每年將生產 260 萬公升的氪氣。

目前大陽日酸的氪氣進口量，是該公司日本國內產量的 8 倍以上，其中包括從烏克蘭進口的氪氣。大陽日酸打算分散氪氣的取得來源，方法之一是逐步提升日本國內生產。