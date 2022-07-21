日本Panasonic將調高數十項家電出貨價格 漲幅3%至23%不等

日本 Panasonic 周三 (20 日) 宣布，由於原物料和物流成本上揚，將從 8 月 1 日起陸續調漲家電的出貨價格，包括冰箱和洗碗機等近 80 項商品，調整幅度從 3% 到 23% 不等。

Panasonic 計劃在 2022 年底之前，進行所有家電的價格調整， 8 月 1 日起的價格調漲包括電熱地毯、電熱毛毯等。9 月之後，微波爐、電子鍋、吹風機等生活家電也會進行調漲，還有影音家電的藍光錄放影機和可攜式電視機等，也都在價格調整的對象當中。

關於這次的價格調漲原因，Panasonic 方面表示，是受到半導體等零件調度價格上揚和匯率變動影響。不過該公司並沒有具體提到各項商品價格將提高多少百分點。

日本家電廠商調漲出貨價格的情形正逐漸擴大。日立製作所 (Hitachi) 旗下負責家電產品製造、銷售業務的 Hitachi Global Life Solutions 從今年 4 月之後，就陸續調漲冰箱和洗衣機的出貨價格；Balmuda 也在 4 月調漲蒸氣烤麵包機等 10 項商品的直銷價格，平均漲幅 8%；Iris Ohyama 則是從 6 月起，調高家電及其他產品的出貨價格，多數商品漲幅超過 10%。