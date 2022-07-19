連六個月減持 日本、中國美債部位降到數年低點

美國財政部統計顯示，日本、中國正在減少手中的美國公債，5 月持有的美債部位降到不約而同多年低點，均為連續第六個月減持。

日本 5 月的美債部位從前月的 1.218 兆美元降至 1.212 兆美元，是 2020 年 1 月以來最低。

中國 5 月的美債部位跌破 1 兆美元關卡，從 1.003 兆美元降為 9808 億美元，是 2010 年 5 月以來的低點。

整體而言，外國 5 月的美債部位共降至 7.421 兆美元，是去年 5 月以來最少。

雖然美債 5 月遭減持，與價格走勢相反的公債殖利率仍下滑，美國 10 年期公債殖利率 5 月初為 2.996%，到 5 月底降至 2.844%，約下滑 15 個基點。

道明證券高級利率策略師 Gennadiy Goldberg 說，「外國投資人再度賣出美債，但利率升勢略為消退，賣壓開始有減弱的跡象」，例如日本 5 月的減持力道趨於和緩，沒有 3 月激烈。

美國聯準會 (Fed) 為了對抗通膨，在 5 月升息 50 個基點 (2 碼)，6 月調升 75 個基點 (3 碼)，投資人預期 7 月將再度升 3 碼。

美股方面，外資連續五個月撤出資金，5 月的流出金額為 91.5 億美元，高於 4 月的 70.4 億美元，

不過外資連五個月買進美國公司債，5 月流入金額為 44.6 億美元，此數字低於 4 月的 225 億美元。