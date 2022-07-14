美債關鍵殖利率曲線見20多年最嚴重倒掛 衰退擔憂擴大

隨著投資者的焦點由升息前景，轉向於緊縮政策對經濟成長可能的危害，經濟衰退的經典指標—即 10 年期和 2 年期債券的殖利率曲線倒掛，周三 (13 日) 升至 2000 年以來的最高點。

對貨幣政策變化敏感的 2 年期美債殖利率，周三大幅上升至 3.138%，一度比 10 年期高出 24 基點，曲線的倒掛達到網路泡沫時代以來最嚴重程度。

當短期美債的殖利率高於長期債券時，稱為殖利率曲線倒掛，廣泛被視為經濟衰退的前兆，而受到市場參與者的關注。

高於預期的美國 6 月通膨數據，加劇了市場對於聯準會激進升息的擔憂。

野村經濟學家周三表示，他們現在預計 7 月會升息 100 個基點。根據聯準會利率觀測器，市場押注 7 月升息 100 基點的可能性已經超過 80%。

三菱日聯美國宏觀策略主管 George Goncalves 指出，由於通膨問題嚴重，即使有一些經濟衰退的信號，聯準會的緊縮政策也不會動搖，如果聯準會升息到 4%，而 10 年期殖利率維持在 3%，殖利率曲線的倒掛幅度可能達到 50 個基點，這將是「准停滯性通膨」環境的表現。

聯準會官員未來幾天，可能暗示他們將在 7 月 27 日會議上提高升息力度。過去一向被視為「鴿派」的亞特蘭大聯準銀行 Raphael Bostic，在談及貨幣政策決定時，使用「一切皆有可能」來回應。

道明證券全球利率策略負責人 Priya Misra 表示，考慮到主席鮑爾 (Jerome Powell) 的講話，她預計會本月升息 75 基點。