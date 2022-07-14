郭明錤：明年iPhone將採潛望鏡設計 光學供應鏈啖新商機

天風國際分析師郭明錤今 (14) 日發布報告表示，蘋果 (AAPL-US) iPhone 15 將採用潛望鏡設計，由於新設計使相機模組單價更高，大立光 (3008-TW)、LG 等光學模組供應鏈可望受惠，並進入連續兩年的高速成長期。

郭明錤指出，預計明年 iPhone 15 Por Max 的長焦相機將採用潛望鏡設計，後年 iPhone 16 Pro 系列都將採用，鏡頭規格為 1/3" 12MP、f/2.8、支援 Sensor shift 與 5-6 倍光學變焦。

郭明錤說道，潛望鏡供應鏈中，鏡頭模組主要供應商為大立光 (3008-TW) 與第二供應商玉晶光 (3406-TW)，CIS 感測器由 Sony 提供，VCM、CCM 廠商為 LG Innotek，以及 Jahwa，高偉電子則將在後年進入供應鏈，新零件稜鏡供應商為藍特光學、水晶光電。

目前零組件單價仍需視量產前良率而定，但若以市場目前潛望鏡成本單價估算，明年新款 iPhone 後置相機各零組件的總產值都將成長，其中 CIS、VCM、鏡頭與 CCM，將較今年分別成長 5-10%、20-25%、65-70% 與 20-25%。

另外，未來 2024 年 iPhone 16 更多機款採用潛望鏡，屆時 CIS、VCM、鏡頭與 CCM 將分別較 2023 年再成長 15-20%、15-20%、40-45% 與 15-20%。

值得注意的是，由於採用潛望鏡設計，因此稜鏡成為 iPhone 首次採用的零件，以實現光學變焦，預估 iPhone 稜鏡產值將在 2024 年的年成長達 150-200%，每個潛望鏡相機需採用 2 片稜鏡。

郭明錤也強調，採用潛望鏡設計使鏡頭規格、商業模式改變最大，產值成長也最明顯，潛望鏡鏡頭模組包含高單價 1G2P 鏡頭、2 片高單價的稜鏡與鏡筒， 每顆潛望鏡的鏡頭模組 ASP 約 10-15 美元，而目前手機高階 7P 鏡頭 ASP 約 1.5-2 美元，大立光、玉晶光都分別在台中、廈門擴產以因應新訂單。

儘管市場認為舜宇光學將受惠潛望鏡更新，但郭明錤指出，新相機供應鏈並未包含舜宇光學，但鑒於 iPhone 採用潛望鏡的回饋佳，中國手機品牌有望跟進，舜宇光學仍有望搶進潛望鏡市場，其他廠商 Semco、大立光、藍特光學與水晶光電也將受惠。