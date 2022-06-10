通膨再升 2年期美債殖利率跳升至2.95% 5年期與10年期和30年期出現倒掛

上月物價漲幅大於預期，引發經濟可能出現衰退的擔憂，美國短期國債殖利率周五 (10 日) 跳漲。

美東時間周五上午 9 點 25 分，2 年期殖利率跳升超過 13.8 個基點至 2.955% 以上。指標 10 年期美國國債殖利率由跌反升，上揚 4.6 個基點至 3.088%。

由於對聯準會 (Fed) 升息的敏感性較高，短期利率波動較大。5 年期美國國債殖利率上揚 10.3 個基點至 3.168%，與 10 年期和 30 年期美債殖利率出現倒掛。

美國勞工統計局周五發表報告，備受關注的通膨指標美國消費者物價指數 (CPI) 5 月同比上漲 8.6%，是 1981 年以來的最大漲幅。《道瓊》調查的經濟學家之前預計成長 8.3%。

剔除高波動性的食品和能源價格後的所謂核心 CPI 上漲 6%，也高於 5.9% 的估計值。

Bankrate 首席金融分析師麥克布萊德 (Greg McBride) 說：「通膨已經見頂的想法不再。」「任何希望 Fed 在 6 月和 7 月會議後放緩升息步伐的希望，現在似乎都遙遙無期。通貨膨脹繼續抬頭，改善的希望再次破滅。」

通膨今年來全面飆升，導致 Fed 提高利率以緩解這些定價壓力。

Fed 自 3 月開始升息，並於 5 月實施 22 年來最大的升息幅度 50 個基點，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的會議紀錄顯示未來將進一步大幅升息。

富國銀行分析師舒馬赫 (Michael Schumacher) 說，「我認為市場關注的是對 Fed 影響為何，重點不在 6 月或 7 月，而是 9 月。那才是人們最關注的焦點。」