中美債券殖利率驚見近12年來首度倒掛

中美 10 年期國債殖利率利差周一 (11 日) 出現 2010 年 7 月以來的首見倒掛。

根據 Wind 數據，北京時間周一上午銀行間債券市場 10 年期國債殖利率成交在 2.75%-2.76%，同期，美國債市 10 年期國債殖利率最高成交到 2.79%，兩者利差一度出現倒掛。

部分機構提示，在中美經濟與政策周期錯位背景下，後續中美利差倒掛可能會持續，並可能進一步加劇。

近期中美利差快速收窄乃至發生倒掛，直接原因在於美債殖利率持續快速走升。

3 月初，10 年期美債殖利率還在 1.7% 左右，如今已超過 2.7%。短短一個多月上升將近 100 個基點。

上周五 (8 日) 美國 10 年期國債殖利率升至 2.72%，為 2019 年 3 月以來首次升破 2.7%。周一美國國債殖利率繼續全面上行。Wind 數據顯示，周一早盤美國 10 年期國債殖利率一度上行近 8 個基點，最高至 2.787%。

3 月以來，中國國債殖利率則較為穩定，在小幅波動中還一度走低。 截至上周五，中國 10 年期國債殖利率為 2.75%，3 月初則在 2.8% 左右。 截至北京時間周一下午 4 時，10 年期國債殖利率成交在 2.77%。

上次中美 10 年期國債利差倒掛出現在 2010 年 6 月。

據統計，2011 年至 2021 年，中美 10 年期國債利差最低為 19 個基點，最高為 249 個基點，平均為 134 個基點。