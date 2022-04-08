聯準會 3 月會議記錄：美國殖利率曲線倒掛及對亞洲市場的影響

過去幾個交易日，因投資人預期聯準會將加大升息力道，美國兩年和十年期公債殖利率出現倒掛，儘管倒掛只是未來可能出現經濟衰退的一個警告信號，但殖利率曲線倒掛通常預示著景氣將要步入衰退。隨後的潛在衰退並非不可避免，已開發國家央行，尤其是聯準會，可能仍能實現經濟軟著陸。美國公債殖利率曲線反映了兩件事：第一，在強勁的消費需求和供給面短缺的推動下，美國經濟相對活躍，第二，高通膨可能將在今年下半年某個時間觸及高點。



聯準會五月會議可能會首次升息兩碼。由於地緣政治的不確定性，聯準會在三月份只上調了一碼而非兩碼，之後很明顯的，聯準會優先事項已經轉向解決通膨問題，並且專注於確保長期通膨預期的穩定。儘管如此，聯準會仍有可能不必採取那麼激進的措施，一個主要原因是，今年聯邦支出大幅減少以及 M2 貨幣供應量減少，美國的核心通膨可能很快見頂。



亞太地區投資人應該少關心倒掛，多關心聯準會日益鷹派的立場。然而，對於這一次升息週期，聯準會已傳達了其政策正常化的立場，且亞太區經濟體更能夠抵禦外部壓力，包括亞洲相對不受地緣政治風險的影響，並享有相對較低的物價通膨，這使得大多數亞洲央行能夠採用相對寬鬆的貨幣政策，以支持經濟增長和企業獲利。



在美國面對高通膨和緊縮貨幣政策，而歐盟則面臨嚴峻的地緣政治風險和潛在的能源危機下，從評價和宏觀角度來看，亞洲股市似乎相對具有吸引力，並有機會在今年接下來的時間裡領先表現。

投資附帶風險，投資標的及投資地區可能之風險如市場（政治、經濟、社會變動、匯率、利率、股價、指數或其他標的資產之價格波動）風險、流動性風險、信用風險、產業景氣循環變動、證券相關商品交易、法令、貨幣、流動性不足等風險。且基金交易係以長期投資為目的，不宜期待於短期內獲取高收益，投資人宜明辨風險，謹慎投資。詳情請參閱基金公開說明書或投資人須知。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。Inv22-0161