通膨推升短債殖利率 2年期和10年期曲線出現短暫倒掛

周一 (13 日) 上午 2 年期和 10 年期美國國債殖利率間曲線自 4 月初以來首次短暫倒掛，這是一項受到密切關注的指標，被許多人將其視為經濟衰退的指標。

2 年期和 10 年期國債殖利率之差一度跌至負 0.02 個基點。之前，周五 (10 日) 公布的通膨數據高於預期，引發了對聯準會 (Fed) 激進升息策略的擔憂。

美東時間周一清晨 6 點 20 分，2 年期殖利率上漲 14.6 個基點至 3.195%，而指標 10 年期利率上漲 8.1 個基點至 3.238%。殖利率與價格走勢相反，一個基點等於 0.01 個百分點。

過去幾天，短期利率波動較大，因為它們對 Fed 升息的敏感性更高，使廣受關注的殖利率曲線變平。

本周將召開備受期待的 Fed 會議，預計 Fed 將在周三 (15 日) 宣布至少升息半個百分點。Fed 今年已經升息 2 次，包括在 5 月升息 50 個基點（0.5 個百分點），以防止近期通膨飆升。

美國勞工統計局上周五發布報告，備受關注的通膨指標美國消費者物價指數 (CPI) 5 月同比上漲 8.6%，為 1981 年以來的最大漲幅。接受《道瓊》調查的經濟學家預計成長 8.3%。剔除波動較大的食品和能源價格的所謂核心 CPI 上漲 6%。

與此同時，密西根大學消費者信心指數跌至歷史新低，也在上周末加速了債券的拋售。