晶片不斷跌價 Nvidia、英特爾、AMD目標價遭砍

海納國際集團 (SIG) 對 3 檔晶片股的樂觀情緒越來越低落，分別是 Nvidia、AMD，以及英特爾。

SIG 半導體分析師 Christopher Rolland 周三 (13 日) 調降上述 3 家股票的目標價，將 Nvidia (NVDA-US) 自 260 美元下調至 220 美元；AMD (AMD-US) 自 140 美元下調至 120 美元；英特爾 (INTC-US) 自 50 美元下調至 42 美元，主張電腦和 PC 顯卡的需求走疲。

Rolland 寫道：「我們對 PC 市場邁向今年下半年的狀況仍抱持謹慎看法，原因是 ODM (原始設計製造廠) 訂單量令人失望、通路檢查疲弱、PC 庫存增加，以及定價下降。」

但他重申對 Nvidia 和 AMD 的正面評級，以及對英特爾的中立評級。

調研機構 IDC 本周稍早表示，由於宏觀環境更加困難且供應鏈充滿挑戰，第二季全球個人電腦出貨量年減 15%。

Rolland 指出，顯卡業務恐比電腦市場惡化程度更嚴重，「售後市場零售 GPU 定價持續下跌。」

該分析師指出，第二季顯卡定價較前季下跌約 20%，主因來自庫存增加、加密貨幣價格下跌，加上以太坊即將從「工作量證明 (PoW)」機制，升級到基於權益證明 (Proof of Stake，PoS)，這將消除挖礦作業對顯卡的需求。

英特爾、AMD 和 Nvidia 拒絕就分析師報告置評。

英特爾周三小漲 0.03% 至每股 37.21 美元； Nvidia 下跌 0.46% 至每股 151.64 美元；AMD 下跌 0.77% 至每股 77.52 美元。