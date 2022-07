記憶體廠旺宏 (2337-TW) 今 (7) 日公告 6 月營收 39.12 億元,月增 10.3%,年增 8.4%;第二季營收 113.4 億元,季減 2.22%,年減 0.79%;上半年累計營收 229.38 億元,年增 9%。其中 6 月、上半年營收均寫歷年同期新高。

近期消費性電子、PC 市場頻傳雜音,記憶體產業市況也面臨修正,不過,旺宏仍表示,公司 80% 以上 NOR Flash 都在非 PC 或消費性電子產品領域,受影響程度小,車用、伺服器、醫療、5G 與工業應用等,需求仍然強勁。

旺宏積極布局高密度 NOR Flash 領域,價格相對有撐,且目前已是全球第二大車用 NOR Flash 晶片廠,在車用 NOR Flash 市場上,與英飛凌差距已越來越近,報價更已超越英飛凌。