今年NOR Flash產值可望再成長21% 華邦電、旺宏兩大龍頭廠吃補

研調機構 IC Insights 最新研究報告指出,去年 NOR Flash 產值大增 63%,今年將再成長 21%,達到 35 億美元,兩大龍頭廠華邦電 (2344-TW)、旺宏 (2337-TW) 營運可望持續受惠。

據 IC Insights 統計,去年 NOR Flash 雖然僅占整體記憶體市場產值的 4%,但銷售額大增 63%、達到 29 億美元,其中出貨量成長 33%、平均銷售價格跳增 23%。

NOR Flash 市場由華邦電、旺宏、兆易創新 3 家廠商主導,市占率共達 91%。IC Insights 指出,去年華邦電 NOR Flash 銷售額達 10 億美元,市占率以 35% 居冠。華邦電從 2011 年來,採用 58 奈米製程生產大多數的 NOR 產品,但 2021 年大多數已轉進 40 奈米製程。

旺宏去年 NOR Flash 銷售額 9.42 億美元,市占率 33%,NOR Flash 也占去年旺宏整體銷售額的 52%,包括通訊、車用、工業 / 醫療等應用為主要成長動能。旺宏去年 NOR 均採用 75 奈米及 55 奈米製程生產,但今年第二季開始轉移至 45 奈米製程。

排名第三的兆易創新,去年市占率 23.2%,主要受惠車用需求大增,帶動 NOR Flash 銷售額翻倍成長,預估今年可望持續向上。