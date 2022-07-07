京城銀擬買回庫藏股1萬張 首家金融業捍衛自家股價

為捍衛自家股價，京城銀行 (2809-TW) 今 (7) 日召開臨時董事會，通過決議執行買回庫藏股，總金額上限 305 億 7221 萬 2403 元範圍內執行，預定買回期間自 7 月 8 日起至 9 月 6 日，預定買回 1 萬張股票，這也是首家宣布執行庫藏股的金融業者。

京城銀今日收盤價為 32.75 元，而庫藏股買回區間價格設定為 33~38 元，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回，預定買回股份占公司已發行股份總數比率為 0.89%。

台股與國際主要股市連動性高，近期全球股市因為升息循環、通膨盤旋和經濟衰退疑慮而持續 走跌，台股也無例外，且近日台股跌幅擴大，京城銀引述國安基金執行秘書暨財政部次長阮清華說法表示 「股市還是要回歸基本面，台灣經濟狀況很好，沒有理由恐慌，沒有理由跌成這樣，大家要理 性、要有信心。」他強調，相關部會密切關注股市動態，必要時召開國安基金臨時委員會研議穩定股市對策。

京城銀強調，該行平時即定期舉辦法人說明會，讓投資人瞭解本行基本面表現。平時亦著重各項經營績效的表現，並未刻意看重股價，惟若有外在因素導致股市異常動盪時，在不影響公司的風險承擔能力下，為維護股東權益，兼顧合理反映公司應有價值，執行買回庫藏股措施實有必要，並配合政府穩定股市政策。

京城銀表示，過去買回庫藏股的時機除配合政府政策外，亦會充分考量資本結構及業務風險承擔能力， 且每次執行的金額佔淨值的比率都微小。該行核心資本無任何次順位債券及資產重估等成分， 僅由股本及保留盈餘組成，相對同業堅實。

截至今年 3 月底，京城銀資本適足率 15.89%，高於同業平均之 14.91%；截至 1 今年 5 月，淨值為 435.3 億元，資本適足率、普通股權益比率及第一類資本比率分別為 14.46%、13.29% 及 13.29%，均優於法定的 10.5%、8.5% 及 7%。

京城銀強調，本次擬執行庫藏股最高買回總金額僅 3.8 億元，對資本適足率影響數約 - 0.12%，即以執行後資本適足率 14.34% 評估，風險承擔能力仍屬穩健，且資本尚足以因應未來經濟情勢變化。