任天堂日本銷量下滑 旺宏ROM旺季營運承壓

受零組件缺料影響，任天堂 Switch 系列機種 6 月日本銷量較上月大減近 4 成，4 至 6 月銷售量也銳減 3 成，市場預期，在供應鏈缺料問題持續干擾下，任天堂恐進一步調降今年銷量預估，旺宏 (2337-TW) 為其遊戲主機及遊戲卡匣唯讀記憶體 (ROM) 獨家供應商，在旺季拉貨可能不如預期下，營運恐承壓。

據日本遊戲總合情報媒體 Famitsu 最新統計數據指出，6 月任天堂 Switch 系列機種日本銷量為 22.65 萬台、較上月大減 38%，且為近 6 個月來第五度呈現月減，4-6 月銷量則較去年同期大減 33%。

任天堂表示，由於晶片、零件短缺影響生產，使上季銷量下滑，正就零件採購進行談判，但仍充滿不確定性。據了解，任天堂供給受阻的零件包括控制電流的類比晶片、藍牙無線通訊零件等。

任天堂社長谷川俊太郎 (Shuntaro Furukawa) 5 月時曾表示，因晶片短缺持續影響生產，預估今年 Switch 系列機種全球銷售量為 2100 萬台、年減 9%，但此目標是以零件供應處於一定水準為前提。

隨著供應鏈缺料問題持續干擾生產，任天堂可能進一步調降今年銷量預期，而每年下半年都是 ROM 晶片出貨旺季，在遊戲機生產受阻下，遊戲卡匣銷售也可能因此降溫，為旺宏今年 ROM 出貨動能增添不確定性。

旺宏受通膨、中國封控等因素影響，PC 等應用需求趨緩，5 月營收 5.48 億元，月減 8.5%，年減 11.4%，但寫歷年同期次高；前 5 月累計營收 190.26 億元，年增 9.1%。

