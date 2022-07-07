AWS宣布成立量子網路中心 搶量子運算商機

量子電腦 (Quantum) 成為各科技大廠搶進的新領域，亞馬遜 (AWS-US) 旗下 AWS 近期也宣布成立 AWS 量子網路中心 (Amazon Center for Quantum Networking，CQN)，進一步推動量子科學、工程領域研究，同時計畫為量子網路開發新的硬體、軟體和應用。

AWS 量子網路中心將是繼 Amazon Braket、AWS 量子解決方案實驗室後，AWS 在量子運算領域的新里程碑，AWS 也預期量子電腦未來將為科學技術帶來顛覆性變革，觀察各大政府機構、科技公司在過去十多年來，均投入大量資金研究與開發量子電腦，且目前量子電腦也已取得大幅的進展。

AWS 進一步指出，量子技術中的量子運算，仍是全球研究人員積極投入的重要領域之一，因為要釋放量子設備的全部潛力，需將量子設備連接成一個量子網路，但量子網路目前仍處在早期發展階段。

展望未來，AWS 認為，要使量子網路、量子電腦充分發揮潛力前，仍有許多挑戰，AWS 將持續在量子研究、技術人員發展投資，並希望 AWS 量子網路中心進一步推動量子網路在隱私、安全和運算等方面的能力，拉近量子運算與客戶的距離。

觀察全球量子電腦應用布局，包含 IBM(IBM-US)、谷歌 (GOOGL-US) 等國際大廠都並未缺席，台廠中包含台積電 (2330-TW)(TSM-US)、鴻海 (2317-TW)、廣達 (2382-TW) 等也多有涉略，我國行政院科技會報辦公室今年也宣布，將結合跨部會資源、產學界研發量能，共同成立量子國家隊，力拚在 2030 年建立台灣量子科技產業鏈。