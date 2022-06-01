〈旺宏展望〉吳敏求：車用NOR Flash報價已超越英飛凌

記憶體廠旺宏 (2337-TW) 董事長吳敏求今 (1) 日表示，公司積極耕耘車用領域，在車用 NOR Flash 市場上，與英飛凌差距已越來越近，目前報價更已超越英飛凌。

旺宏 2009 年起佈局車用記憶體市場，目前為全球第二大車用 NOR Flash 晶片廠，目標挑戰產業市占龍頭地位。吳敏求表示，車用 NOR Flash 目前只有旺宏跟英飛凌主導市場，英飛凌耕耘多年，擁有許多死忠客戶，但雙方差距已越來越接近。

吳敏求指出，旺宏策略很簡單，市占率多大不重要，但一定要賺錢，兩邊各有各自報價策略。

談及低軌衛星商機，吳敏求再重申，旺宏 NOR Flash 產品早已切入相關領域，產品符合太空環境對溫度的嚴苛要求，可承受 - 50 到 120 度的極端溫度區間，雖然目前數量少，但未來許多太空應用都要靠旺宏。

另外，由於鴻海 (2317-TW) 為旺宏前三大客戶，去年出售 6 吋廠給鴻海時，曾說雙方未來會有更多合作機會，對此，吳敏求僅說，既然鴻海是旺宏前三大客戶，雙方一定會有很多活動進行中，但具體內容不便透露。

上海近來陸續解封，吳敏求認為，先前封控雖使中國生意下滑，但全球景氣沒有不佳，只是短期疫情造成的不穩定性，相信解封後就會回歸正常。