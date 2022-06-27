本週操盤筆記：美歐央行領袖談話、美光財報、美國5月PCE物價指數

本週重點國際財經大事包括：聯準會 (Fed) 主席鮑爾與歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德等央行領袖將出席 ECB 論壇、並發表談話，而 Nike、美光即將公布財報，經濟數據方面，美國、中國與歐元區等主要經濟體將公布 CPI、物價指數、製造業 PMI 等數據。

1. 歐美央行大佬出席 ECB 論壇

全球通膨升溫各國央行持續警戒，美國、歐盟、英國三家央行領袖將於本周參加歐洲央行論壇，預計將釋出更多升息、通膨的看法。鮑爾近期表示，Fed 將無條件降低通膨，但坦言大幅升息恐導致經濟衰退，會看到明顯跡象再調整政策，現階段軟著陸「非常具挑戰性」。

2. G7、北約高峰會、OPEC + 部長級會議登場

G7 高峰會和北約高峰會將於本周接力登場，除了俄烏戰爭局勢外，能源問題也將是重要議題，同時 OPEC+ 也將召開部長級會議，可望延續增產承諾，但實際產能瓶頸使得增產力道仍存隱憂。

3. Nike、美光財報

Nike 在 3 月釋出樂觀展望，公司認為庫存水位低、終端需求強將帶動營運，近期供應鏈也傳出 Nike 再上修今年第四季訂單，不過，通膨正影響終端消費，周二公司對後市展望將是關鍵。華爾街預期 Nike 2022 會計年度第四季營收將達 120.7 億美元，EPS 0.81 美元。

經歷過去兩年的疫情帶動電子需求大幅成長後，PC、NB、手機等消費電子需求已開始衰退，市場關注美光是否再維持先前的樂觀財測，華爾街預期美光 2022 會計年度第三季營收將達 86.7 億美元，EPS 2.46 美元。

4. 美國、中國、歐元區等經濟體經濟數據

本周將有一系列經濟數據出爐，包含美國的 PCE 物價指數、耐用品訂單、GDP、PMI 等數據，市場預期美國 5 月核心 PCE 物價指數為 4.8%，有望連三個月回落。另外，歐元區 6 月 CPI 初值將出爐，市場預期歐洲通膨數據將持續走高，而亞洲、歐洲等國也將公布 6 月 PMI 數據。