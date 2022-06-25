壓力測試過關 銀行股樂漲

美國大型銀行通過聯準會 (Fed) 年度健康檢查後，周五 (24 日) 股價上漲，但美國銀行 (BAC-US) 表現不佳，測試結果表明該行要高於預期的資本緩衝，這恐令執行庫藏股和派發股息的能力受限。

雖然周五美股廣泛上漲，但富國銀行 (WFC-US) 7.5% 的漲幅仍相當亮眼，是接受 Fed 壓力測試的 34 家銀行中漲幅最大的銀行。

壓力測試用以衡量受測銀行在假設的嚴重經濟衰退中的表現。測試結果顯示，在經濟低迷的情況下，該團體約擁有 Fed 要求的資本規模的 2 倍。

Keefe, Bruyette & Woods (KBW-US) 分析師 David Konrad 表示：「總體情況是，銀行資本充足，可以度過經濟低迷時期。」

然而，結果顯示，銀行的壓力資本緩衝 (SCB) 規模存在很大差異──銀行必須持有的額外資本層，以彌補潛在損失並支持 Fed 未來幾周內置辦的日常業務。

預計必須提高壓力資本緩衝的銀行包括美銀、花旗 (C-US) 和摩根大通 (JPM-US)。

摩根士丹利 (MS-US) 分析師 Betsy Graseck 表示，美銀、花旗和摩根大通可能需要維持股息持平，並削減執行庫藏股。

Graseck 表示，這些變化可能會使美銀 EPS 下降 1-2%，因此她將美銀目標價自 49 美元下調至 47 美元。她估計，花旗 EPS 會因該變化下降 1-5%，因此將其目標價自 60 美元下調至 57 美元。摩根大通的 EPS 估計將下降 1-2%，她將目標價自 152 美元調降至 149 美元。

KBW 的 Konrad 還估計，這 3 家銀行不得不大幅調降執行庫藏股的規模。

他認為，調整庫藏股後美銀 EPS 會下降 5%，摩根大通和花旗的 EPS 則下降約 2%。

Konrad 指出，富國銀行的壓力資本緩衝預計將與去年幾乎相同。

外資銀行的美國部門表現良好，激勵其股價上漲，例如瑞銀、瑞信分別上漲 6% 和 5.5%。其他表現強勁的金融股包括 Ally Financial (ALLY-US)，上漲 5.0%，以及 Discover Financial Services (DFS-US)，上漲 5.4%。