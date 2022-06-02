晶片短缺不見好轉 4家日本車廠5月在美銷量年減4成

在美國汽車市場，晶片短缺導致的生產停滯仍持續進行。汽車生產受限，難以應付市場需求，包括豐田的 4 家日本車廠周三 (1 日) 公布 5 月新車銷量年減 4 成。而車價也因缺車上揚，顯示美國消費者在高通膨下負擔增加。

豐田等 4 家日本車廠的 2022 年 5 月新車銷售台數約 30.9 萬輛，年減 40%。在跨入 2022 年之後，降幅大於 3 到 4 月的年減 20% 。去年 5 月暢旺銷售，使數據回落。

晶片短缺仍未出現紓緩跡象，某家日本車廠的高層透露，由於美國市場的獲利率佳，所以晶片都優先供應給美國市場，但數量還是不敷使用。

豐田 5 月銷量年減 27%、逾 17.5 萬輛，本田年減 57%、約 7.5 萬輛，另外速霸陸和馬自達也分別減少 25% 和 64%，皆大量減少。

根據車廠高層，晶片短缺的情況每個星期不同，雖然沒有惡化，但不知道持續到何時。

汽車生產停滯也重創零件廠商，美國各家零件廠商的獲利都相當難看。

生產引擎零件等的博格華納 (BWA-US)，在通膨下的 2022 年第 1 季營收年減 3% 至 38 億美元，營業利益年減 13%、逾 3 億美元。生產座椅等零件的李爾公司 (LEA-US)，第 1 季的營收、獲利也同樣縮水。

汽車零件商配合汽車製造商的訂單出貨，當汽車生產卡在晶片短缺，零件廠商出貨也隨之減少、甚至延後交期，顯示晶片短缺問題對於零件廠商也造成直接打擊。

目前美國汽車市場的需求穩固，新車供應量不足，導致車價上揚。美國 4 月消費者物價指數 (CPI) 報告顯示，新車價格年增 1 成以上，中古車行情年增 2 成以上。在紀錄性的通膨和原油價格飆漲影響之下，美國消費者的負擔正不斷增加。

另一方面，中國清零政策並未對美國車市造成太大影響，原因在於從中國進口的汽車零件不多。不過對於豐田等車廠而言，由於在美國販售的部分車款是在日本組裝並使用中國零件。考量到出口和販售的時間差，接下來恐怕會有更顯著的影響。